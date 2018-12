7 vrcholů 7 kontinentů: Miroslav Caban na Mount Everestu. Bez kyslíku

Malé upřesnění: Projekt 7 summits je zdánlivě jednoduchý projekt, ale není tomu tak. Naše planeta se totiž nemůže domluvit, co je nejvyšší vrchol Evropy a co je nejvyšší vrchol Austrálie. Dvě hlediska, geologické a geografické matou lidi, který že je ten nejvyšší vrchol. Podle geografů je nejvyšší vrchol Evropy Mont Blanc, ale podle geologů Elbrus. Podle geografů je nejvyšší vrch Austrálie Mount Kosciuszko, ale podle geologů Carsztenzova pyramida v Indonésii. Prý je rozdíl mezi hranicemi kontinentů v atlasech a podle skutečného vrásnění zemské kůry. No a tak jako horolezci musíme místo „Seven summits“ lézt „Nine summits“, abychom uspokojili všechny obyvatele planety. V mém případě to bylo stejné a dokončil jsem projekt jako „Nine summits“ :-) .