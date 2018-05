Mimozemské jezero pod Antarktidou? Ruští vědci jsou mu na dosah

Podle agentury se vědci z petrohradského institutu pro výzkum Arktidy a Antarktidy dostali k hladině jezera Vostok skrze 3768 metrů ledu v neděli. Projekt by mohl přinést nové poznatky o vývoji života na Zemi, o neznámých formách života i o klimatické změně.

"Včera (v neděli) přestali naši vědci vrtat v hloubce 3768 metrů a dosáhli hladiny jezera ukrytého pod ledem," řekl zdroj agentuře. Jezero Vostok je největší z asi 200 antarktických jezer zakrytých ledem. Bylo objeveno až v polovině 90. let, a pokud jde o objem vody, je třetím největším jezerem na světě.

Ruští vědci připravovali celý projekt 20 let, ale souhlas mezinárodních institucí získali až nyní. Vrtat začali začátkem roku. Vzhledem k tomu, že právě na Antarktidě končí léto, budou moci pokračovat až koncem roku po skončení zimy, kdy také chtějí z Vostoku odebrat vzorky.

Život jako z vesmíru

Vědci si slibují, že by v jezeře mohly žít jednobuněčné organismy, které se pod vrstvou ledu a ve tmě vyvíjejí miliony let odlišným způsobem od ostatního života na Zemi. Stejně tak by výzkum Vostoku mohl přinést nové poznatky o podmínkách na některých měsících Jupitera a Saturnu, kde také existují jezera pod příkrovem ledu. Vědci by mohli získat i poznatky o dynamice změny klimatu. Na Antarktidě je asi 70 procent zásob sladké vody na Zemi a informace o tom, zda a jak se objem této vody měnil, by mohl být klíčový pro pochopení toho, jak se bude měnit hladina moří.

"Pokud byli úspěšní, jejich úsilí promění způsob vědeckého výzkumu na Antarktidě a poskytne nám úplně nový pohled na to, co existuje pod ohromným antarktickým ledovým příkrovem," řekl listu The Washington Post odborník na Antarktidu z univerzity v Montaně John Priscu.

Celý projekt ale provází kontroverze kolem chemikálií, které Rusové používali při vrtání, napsal The Washington Post. Řada lidí se obává, že by voda Vostoku mohla být kontaminována petrolejem, freony a dalšími materiály nasazenými při vrtání, dodal list.