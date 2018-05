Cestujeme s National Geographic: V africké divočině, s profesionálními fotografy, lvy a slony

České vydání geografického měsíčníku National Geographic ve spolupráci s CK Adventura nabízí expedici do Tanzanie. A není to ledasjaká expedice. Co všechno vás čeká?

Vypravíte se do míst, kde ještě dodnes probíhá přirozená migrace kdysi nekonečných stád africké divočiny, do NP Lake Manyara v oblasti Velké příkopové propadliny, NP Serengeti, kráteru Ngorongoro a do blízkosti nejvyšší hory afrického kontinentu - Kilimandžára. Termín fotoexpedice je volen s ohledem na přítomnost velkých stád kopytníků, kteří se navracejí zpět, aby přivedli na svět svá mláďata, a zároveň do období, kdy si zde spousta predátorů hledá snadnou kořist.

NP Lake Manyara je kombinací jezera, savany a původního lesa, Serengeti nás ohromí nekonečnými pláněmi s obrovskými stády zeber, pakoňů, antilop, slonů, žiraf a dalších velkých kopytníků a dno kráteru Ngorongoro je

"přírodní zoo" s biotopem tak pestrým, že v sobě skrývá ukázku snad všeho, co východní Afrika nabízí.

Na závěr nahlédneme do deštných pralesů na svazích sopky Mt. Meru, čtvrté nejvyšší hory Afriky. Potěšíme se výhledem na východ slunce nad masivem Kilimandžára vzdáleného 50 kilometrů, užijeme si pěší safari v

doprovodu ozbrojeného strážce parku a z bezprostřední blízkosti budeme pozorovat žirafy, buvoly, zebry, vodušky, opice a další savce (při troše štěstí i slony) a samozřejmě mnoho druhů ptáků.

Kdy: 21. 2. 2013 - 3. 3. 2013

Kam: Tanzánie (národní parky Serengeti, Arusha a Lake Manyara, přírodní rezervace kráteru Ngorongoro)

Za kolik: 89 000 Kč

Co je zahrnuto v ceně: lektorský tým renomovaných fotografů Jana a Soni Karbusických, plná penze, vstupy do NP, cestovní balíček NG

Co se naučíte?

Cílem jsou fotografie s vysokou výtvarnou hodnotu. Kromě kreativního pojetí snímání zvířat ve volné přírodě bude workshop zaměřen také na vystižení zajímavých okamžiků a interakcí mezi zvířaty, schopnost předvídat okamžik stisku spouště a současně pracovat s působivou kompozicí ruku v ruce s dosažením maximální technické kvality fotografií. Oblast reportážní a sociálně dokumentární fotografie přiblížíme zájemcům v malých skupinách v rámci fakultativního fotografování v masajských vesnicích.

Program je určen mírně a středně pokročilým amatérským fotografům. Předpokládá znalost základního ovládání fotoaparátu a nastavení běžných funkcí. Součástí výuky je několik večerních programů složených z testů i diskusních otázek a posuzování již pořízených fotografií. Po návratu z cesty budou nejlepší pořízené snímky prezentovány na českých webových stránkách National Geographic, na facebookovém profilu redakce a stanou se součástí reportáže v jarním čísle National Geographic Traveler. Během workshopu bude pořízen i unikátní krátký film zachycující prostředí a atmosféru celého programu a každý účastník jej po návratu obdrží na DVD.

Na co je kurz zaměřený?

- základy správné expozice, měření fotoaparátem, hodnocení histogramu, expoziční korekce

- clonu a hloubku ostrosti, snímací režimy, volbu režimu zaostřování, manuální ostření, využití nastavení ISO

- kompozici, stavbu obrazu, prostorovost, pohybovou neostrost

- vystižení okamžiku, předvídavost, fotografování pohybu

- zvířata v krajině, krajina se zvířaty, dekorativní a dokumentární fotografie, světlo, atmosféra, stanoviště snímání, večerní světlo, siluety, zvláštní barevné podání, "africká" barevnost

- sociální dokument, reportáž, reportážní portrét, africké "street" fotografování, práce s ohniskem a clonou v reportáži a dokumentu.

Teoretická výuka a hodnocení již pořízených fotografií bude probíhat v místě ubytování. Veškeré potřebné rady budou poskytovány samozřejmě v průběhu fotografování, včetně doporučení na použití techniky podle aktuální situace a podmínek. Doporučení a upozornění na vhodné záběry i během fotografování z aut budou aktuálně sdělovány prostřednictvím vysílaček. Na závěr obdrží účastníci informace o postprodukci a možnosti tisku digitálních fotografií.

Podívejte se na video z loňské fotoexpedice:

FOTO: Adventura



