Nejlepší fotografie Afriky. Objektivem expedice National Geographic

Kromě mnoha jiných aktivit se National Geographic podílí také na spoluorganizaci expedic celého světa. Ve spolupráci s cestovní kanceláří Adventura už řadu let požádá atraktivní cesty do míst, kam se normálně nedostanete. Letos na jaře proběhla expedice do Tanzánie; vedla ji zkušená fotografka a naše spolupracovnice Soňa Karbusická, takže výprava byla zaměřená právě na fotografování. Po návratu vybrala Soňa Karbusická ty nejlepší fotografie, které se členům expedice podařilo udělat. Vychutnejte si krásu "černého kontinentu" tak, jak ji vnímali členové National Geographic Society!

National Geographic plánuje společně s Adventurou mnoho dalších akcí. Víc se o nich dozvíte buď na stránkách speciálu, anebo přímo na webu této cestovní kanceláře. Doufáme, že se na nich někdy společně potkáme!

Podívejte se ještě na galerii s ukázkami z expedice:

