ON LINE z výpravy po Keni (I.)

Následování českých stop ve světě dalo vzniknout speciální náplni programu expedice National Geographic do Keni. Hned v Nairobi vás na každém kroku pobízejí billboardy se značkovou obuví Baťa ke koupi letošního modelu bot v safari stylu, které jsou prý mezi Keňany z měst velmi trendy. Avšak cílem naší expedice není pátrat po veškerých českých souvislostech spojených s Keňou. Chceme představit účastníkům aktuální zoologický vědecký projekt, který je zaměřený na snahu rozmnožit bílé nosorožce, respektive jejich kriticky ohrožený severní poddruh.

Chuť milovat a množit se

V podmínkách zoologické zahrady ve Dvoře Králové se po několik let přes veškeré úsilí a odbornost nepodařilo zabřeznout nosorožčí samice. Projekt zaštiťuje svými dlouholetými zkušenostmi i ohromným osobním nasazením ředitelka ZOO Dvůr Králové paní doktorka Dana Holečková. Především díky ní, ale také například za podpory anglického prince Wiliama a britské vědecké organizace, bylo rozhodnuto, že bílí nosorožci budou navráceni do svého přirozeného biotopu v rámci poslední příležitosti zachránit je před vyhynutím. Nyní tedy žijí v přírodní rezervaci Ol Pejeta, kde jim volná příroda, jak všichni doufají, navrátí chuť se milovat a množit.

Naše expedice za odborného osobního doprovodu paní doktorky Holečkové má jedinečnou příležitost bílé nosorožce v rezervaci navštívit. Jestli jsou březí, což je hlavním cílem vědeckého projetu, se zjistí teprve po analyzování vzorků jejich trusu. Bude se zjišťovat hladina rozmnožovacích hormonů ve vědeckém ústavu ve Vídni. Jak říká ale paní doktorka: „Aby tomu tak bylo, je mé velké přání, ale není to vůbec jisté. Dnes na světe v podstatě nikdo neví, co způsobuje fakt, že se nedaří bílé nosorožce zabřeznout.“

Budeme u toho?

Byl by to výjimečný okamžik, kdyby naše expedice byla u nosorožců právě v době, kdy některá samice je již březí. Pokud by se to podařilo, byl by to mezinárodní úspěch české zoologie. Bílí nosorožci by tak měli naději na záchranu, jinak se již nikdy v budoucnu nebudou prohánět po savanách Afriky.