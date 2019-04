Sloni v akci. Očima Dany Holečkové, ředitelky Zoo Dvůr Králové

Ředitelkou zoologické zahrady Dvůr Králové nad Labem je Dana Holečková už 15 roků, celkem v této zoo pracuje již 27 let. Na konci roku 2011 se s expedicí National Geographic vydala do Keni. Putovala po stopách slavné Joy Adamsové do národního parku Samburu, podívala se za bílými nosorožci do rezervace Ol Pejeta přímo na úpatí Mt. Keni a zavítala i k domorodým kmenům, jako jsou Kikujové, Masajové nebo Samburové. Některé fotografie z této expedice nám poskytla. Podívejte se, jak při této cestě nafotila slony:

Sloní rodinka v keňském Sweetwaters.

Tento slon není nemocný, hnědou barvu získal od bahna po koupeli. Chrání se tak před bodavým hmyzem.

Malá slůňata jsou velmi inteligentní a hravá…

…ale velmi snadno zpanikaří.

