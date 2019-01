8 nejlepších podzimních výletů a výstav

1. Chvalský zámek zve na zapomenuté vynálezy

Nádraží na zámku, zapomenuté objevy a vynálezy, tak se jmenuje výstava, na které si můžete prohlédnout funkční mechanické hračky 19. a 20. století, které jsou poháněny hodinovým strojkem na klíček, parním strojem či elektromotorem. Můžete se projet vláčkem s parní lokomotivou, podívat se do pravé dětské dopravní kanceláře, na dřevěné i kovové stavebnice, pohyblivé postavičky na klíček, vojáčky s vojenskou technikou, plechové vláčky a model elektrifikovaného kolejiště. Akce probíhá do 6. ledna 2013. Více na www.chvalskyzamek.cz.

2. Divoký Madagaskar

Nejnovější fotograficko-filmová diashow Kateřiny a Miloše MOTANI pojednává o velmi náročné terénní cestě plné nesčetných nástrah, jedinečné přírodě, roztomilých lemurech a obyčejných lidech s úsměvem na tváři. Madagaskar díky těmto snímkům prozkoumáte od východu po západ a od severu po jih. Obklopí vás podivný zvířecí svět a neméně úchvatná vegetace. Aktuální termíny a více informací najdete na www.motani.eu a www.motani-photography.com.

3. Zoopark Zájezd: malý, milý a blízko Prahy!

Máte rádi zvířata, ale velké zoologické zahrady plné lidí vás nelákají? Pak vyrazte do ZOO parku Zájezd v okrese Kladno. Z Prahy jste tady za chvilku a tenhle výlet vydá na hodinu, ale klidně i na celý den. V prostorných voliérách se prohánějí tři druhy lemurů a kočkodani. Po krátké kruhové pěšince pak můžete jít vstříc chameleonům, klokanům, velkým želvám, surikatám… Můžete zaplout do speciální sekce ptáků, kde najdete třeba amazoňany nebo orly, a nakonec si můžete sednout na odpočívadlo, kde jsou položeny pastelky a předlohy zvířat, které si děti mohou obkreslit. Po cestě dolů obcí se pak dostanete k expozicím, z nichž na vás zhlédne rys ostrovid, o kousek dál si to rázují lamy a hned vedle se důstojně prochází velbloud Ája. V samostatném výběhu si ještě můžete pohladit malinkaté kozy kamerunské, podívat se na divoké králíky či na miniaturní slepice a kohouty. Více na www.zoopark-zajezd.cz

4. Královské město Litoměřice

Autem, vlakem, autobusem, na kole a dokonce i lodí! Takřka všemi druhy dopravy jsou dostupné Litoměřice, královské město na soutoku Labe s Ohří. Autentická historie zachovaná v gotických, renesančních a barokních stavbách v městské památkové rezervaci, romantické procházky ve stopách Karla Hynka Máchy, unikátní podzemní sklepení s lapidáriem, pozoruhodné galerie a muzeum, stálá expozice českého vinařství, tematické výlety lodí, na hradě se navíc pravidelně konají různé kulturní akce, jarmarky, výstavy, degustace, pohádkové prohlídky… Více na www.litomerice-info.cz.

5. Baťovský Zlín ožívá

Chcete se vrátit do doby slavného obuvníka Bati? Podaří se vám to na zlínském zámku, kde uvidíte vybavení typické pro obyvatele Zlína v časech největšího rozmachu stejnojmenné firmy, v první polovině minulého století. Nechybí zde kuchyňská kredenc, stůl s výsuvným dřezem na mytí nádobí, útulný obývák či ložnice. Vše je doplněno foto výstavkou dokumentující bydlení i další služby, které obyvatelé i návštěvníci Zlína mohli tehdy využívat – třeba pokoje nebo jídelnu v hotelu Společenský dům (dnešní hotel Moskva). Výstavu zpestřuje řada předmětů běžné denní potřeby, od kuchyňského vybavení, přes gramofon či ozdobnou panenku v pletených šatičkách zdobící postel. Vše je k vidění do 11. listopadu, kdy se muzeum s budovou zámku, kde sídlilo 54 let, rozloučí tradiční akcí - Dnem řemesel. Více na www.muzeum-zlin.cz

6. České Švýcarsko pro rodiny i cestovatele

Kdo si chce vychutnat desítky odstínů přírody, ten by měl v tomto čase zamířit do Českého Švýcarska, nejmladšího národního parku v ČR. Byť by se mohlo zdát, že v říjnu se již bude ukládat k zimnímu spánku, opak je pravdou. Svědčí o tom i cestovatelský festival Sedm divů, jehož čtvrtý ročník proběhne v sobotu 20. října v Krásné Lípě a nebudou na něm chybět známí fotografové a cestovatelé (Josef Formánek, Petr Jan Juračka, Leoš Šimánek…). A pozor: v rámci oslav pětiletého výročí Domu Českého Švýcarska obdržíte volný vstup do expozice „České Švýcarsko – život, tajemství, inspirace“. Více na www.ceskesvycarsko.cz.

7. Galerie DollsLand slaví narozeniny zábavou

Pražská Galerie panenek DollsLand oslavila 28. 9. své první narozeniny a oslavy se pěkně protáhnou na celý podzim, kdy zde budou probíhat víkendy plné soutěží a zábavy. Uvidíte tady unikátní výstavu 1200 panenek Barbie a Monster High, 360 sběratelských Barbie s takovými skvosty jako Barbie císařovna Josefína, královna Alžběta I. a Marie Antoinetta vyrobené v limitované edici se sběratelskou hodnotou téměř 100 000 Kč. Menší návštěvníci pak mají v oblibě Barbie v podobě Shreka, Harry Pottera, Jacka Sparrowa a Angeliky z filmu Piráti z Karibiku a představitelů Twilight ságy. Více informací na www.dollsland.eu.

8. Kurz cestovatelské fotografie

Vyrážíte na cesty a výlety s foťákem? A říkáte si, že by třeba ty fotky mohly být ještě o něco lepší než minule? Pak neváhejte a přijďte na fotokurz cestovatelské fotografie s Janem Rybářem, známým novinářem a fotografem (a vítězem soutěže Czech Press Photo). Naučíte se řadu praktických “triků”, díky nimž budou vaše fotografie z hodiny na hodinu lepší a naučíte se, jak zachytit nejen lidi a město, ale i atmosféru místa – tedy to, co se hodí, ať vyrážíte do Českého Krumlova, nebo do Barmy. Více na www.amaze.cz

FOTO: Wikimedia Commons