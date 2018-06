Armageddon v praxi - Američané zkoušejí, jak rozbít asteroid atomovou bombou

Dokládá to nová studie americké Národní laboratoře v Los Alamos v Novém Mexiku, která počítačovými simulacemi zkoumala účinnost nukleárního výbuchu proti hrozbě asteroidu, napsal portál Space.com.

Vědci ke zkrocení asi pětisetmetrového asteroidu použili jadernou nálož o síle jedné megatuny TNT, což je asi padesátkrát více, než měla jaderná bomba svržená na sklonku druhé světové války Spojenými státy na japonské město Nagasaki. "Tento jednomegatunový výbuch zcela rozruší horninu asteroidu. Pokud by to byl asteroid křížící dráhu Země, rozhodně by snížil nebezpečí, které by původně představoval," uvedl odborník z Los Alamos Bob Weaver.

Zničení asteroidu pomocí atomové nálože proslavil film Armageddon Michaela Baye z roku 1998. Skupina těžařů vedených Brucem Willisem v něm zlikviduje planetku velikosti Texasu.

V trojrozměrném modelovém pokusu, který technicky obstarával superpočítač Cielo s 32.000 procesory, se výbuch odehrál na povrchu asteroidu. Z výsledků vyplývá, že jaderná nálož nemusí být umístěna do hloubky nebezpečného vesmírného objektu, jak předpokládal sci-fi snímek Armageddon. Weaver nicméně řekl, že k jaderným bombám by se zřejmě sáhlo jako k poslední možnosti, pokud by se hrozba rýsovala jen několik měsíců před dopadem. Jiní vědci navíc varují, že jaderné řešení by mohlo mít pro Zemi negativní dopady, jakými bylo například doslova krupobití vesmírných kamenů místo srážky pouze s jedním velikým kusem.

Strategie, které by mohly fungovat

Pokud by si lidstvo všimlo hrozící zkázy včas, existuje několik obranných strategií, ke kterým by bylo možné se uchýlit. Například je možné vyslat k asteroidu sondu, jejíž slabá gravitační síla by vyvinula na nebezpečný objekt tah. V řádu let či dokonce měsíců by takováto metoda "gravitačního traktoru" pozměnila oběžnou dráhu asteroidu.

Podívejte se, jak to vědci z Los Alamos vysvětlují:

Vesmírné agentury mají dostatečné znalosti a možnosti k tomu, jak zmíněnou záchrannou misi provést. Ve vesmíru se takto "setkalo" s cizími objekty vícero družic, byla mezi nimi i americká sonda Dawn, která v současné době obíhá planetku Vesta. Další možností, jak odklonit asteroid, je možnost spolehnout se na hrubou sílu. V takovém případě by na povrch nebezpečné planetky dopadl projektil, který by ji nárazem jednoduše vytlačil z kurzu na Zemi.

Vědci ale připouštějí, že takovýto odklon by nebyl tak přesný, jaký by poskytla metoda gravitačního traktoru. Svou práci by ale za určitých podmínek i tak odvedl.

Diskuse o vychýlení asteroidu nejsou jen akademickými hříčkami. Silné nárazy jsou totiž součástí historie naší planety. Pád obřího asteroidu před 65 miliony lety vedl dokonce k vyhubení dinosaurů. Astronomové proto upozorňují, že je jen otázkou času, kdy se na kolizní dráze se zemí nějaký velký vesmírný objekt objeví.

