Australští vědci už vědí, jak zabíjet hvězdice ničící korály

Zpráva vědců australské Univerzity Jamese Cooka následovala jen několik dní poté, co australští vědci zveřejnili studii, podle níž koráli na Velkém bariérovém útesu u východního pobřeží Austrálie odumírají rychleji, než se dosud myslelo.

Za uplynulých 27 let se podle nich plocha, kterou koráli pokrývají, zmenšila o více než 50 procent. Hlavní příčinou úbytku jsou podle vědců ničivé bouře, které způsobí kolem 48 procent škod, a hvězdice pak mohou za zhruba 42 procent škod. Za zbylých deset procent může oteplování moře v důsledku klimatických změn.

Ničivé hvězdice

Velké ostnaté a jedovaté hvězdice zamořují korály a živí se korálovými polypy. Nyní se ale vědcům podařilo vypěstovat bakterii, která hvězdici dokáže zničit už za 24 hodin po nakažení. Bakterie se také šíří na další hvězdice, které se dostanou do blízkosti nebo do kontaktu s nakaženým jedincem.

Zvýšený výskyt hvězdic kolem turistických středisek v Austrálii je v současnosti omezován pomocí injekcí jedu, které potápěči aplikují do každé hvězdice. Pokud by se nová kultura ukázala jako účinná, pak by stačilo nakazit jednu hvězdici, která by pak zabila až 500 dalších.

Co dál?

Dalším krokem budou testy, s jejichž pomocí vědci zjistí, zda je tato metoda bezpečná pro další mořské živočichy, především pro ryby.

"Při vyvíjení biologické metody kontroly musí být člověk velmi opatrný, aby se zaměřil jen na ty druhy, které jsou jeho cílem, a ujistil se, že nezpůsobí škody dalším druhům v širším okolí," řekl profesor Morgan Pratchett z Univerzity Jamese Cooka. "Tohle zatím vypadá velmi slibně, ale ještě musíme udělat spoustu testů v nádržích, než vůbec začneme zvažovat pokusy v moři."

