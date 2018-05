Běžné látky na hubení hmyzu prý decimují čmeláčí královny

Počet královen ve zkoumaných souborech čmeláků se kvůli insekticidním látkám snížil o 85 procent.

Podle serveru BBC to zjistili vědci, kteří zkoumali účinky insekticidů zvaných neonikotinoidy na tento hmyz. Neonikotinoidy se používají v zemědělství ve více než 100 zemích světa. Počet královen ve zkoumaných souborech čmeláků se kvůli těmto látkám snížil o 85 procent, napsali experti ve studiích, které otiskl časopis Science.

Příčina? Ochrana řepky olejky a slunečnic

Chemické látky, kterými se zabývali, se používají při pěstování obilovin, řepky olejky nebo slunečnic. Semena bývají ošetřena před sadbou a látka je pak obsažena v celé rostlině včetně pylu a nektaru.

Dave Goulson z univerzity v britském Stirlingu zkoumal vliv neonikotinoidu zvaného imidacloprid na čmeláky. Zjistil, že v úlech, které měly k dispozici potravu bez insekticidů, se v každém vyvinulo přibližně 14 královen. V těch, které byly těmto látkám vystaveny, pouze dvě. Společenství čmeláků vystavená tomuto insekticidu byly zároveň lehčí než ostatní. To by naznačovalo, že hmyz do úlu přinesl méně potravy.

Další insekticid ohrožuje včelí instinkty

Francouzští vědci zkoumali vliv jiného neonikonioidu, thiamethoxamu, na schopnost včel vrátit se ke svému společenství. Pomocí cedulek připevněných ke včelím zadečkům ukázali, že po vystavení thiamethoxamu v míře, která se využívá na farmách, to dokázalo podstatně méně jedinců. Podle propočtů by mohlo být v sázce i přežití včelstva.

Mickaël Henry z francouzského Institutu pro výzkum v zemědělství (INRA) v Avignonu řekl, že testy insekticidů se v současné době soustřeďují na to, aby množství látek v nich obsažených včely nezabíjelo, možných dopadů na chování včel si ale nevšímají. Úřady by prý měly tento přístup změnit.

Neonikotinoidy podle BBC představují obchod za miliardy dolarů. Některé země je částečně zakázaly. Celosvětový zákaz, po kterém volají někteří ochránci přírody, by ale nemusel být možný.

