Bouře na Saturnu jsou osmkrát větší než celá Země

Deset tisíc blesků za sekundu!

Stěžujete si, že je venku hrozné počasí? Tak si vždycky představte, že byste museli žít na Saturnu. Většinu roku 2011 na jeho severní polokouli zuřila obrovská bouřka. Když vznikla, byla větší než celá naše rodná planeta – a postupně ještě mohutněla… Pohybovala se přitom průměrnou rychlostí sto kilometrů za hodinu. V červenci zabírala území osmkrát větší než Země! Když byla největší, obepínala celou planetu.

Tato bouře je typickou ukázkou superbouřky nazývanou Velká bílá skvrna, která pravidelně zuří na severní saturnské polokouli. Jedná se zřejmě o meteorologický jev, který k této planetě patří už delší dobu. Tato konkrétní bouřka začala na konci roku 2010 a v dubnu roku 2011 se vrátila v ještě silnější podobě. Dostala název Severní elektrostatická porucha, protože způsobila řadu elektromagnetických interferencí. Sonda Cassini také odhalili obrovský pokles teploty v centru bouřky.

Tato bouřka byla pětsetkrát větší než dosud největší bouře zaznamenaná v letech 2009 - 2010. Každou sekundu v této bouřce udeří průměrně deset tisíc blesků. Pokud se divíte, proč se superbouře nazývá Velká bílá skvrna, když je na úvodní fotce oranžová, tak se nemýlíte vy, ale fotografie. Jedná se o infračervený obrázek, oranžová barva ukazuje oblaky hlouběji v saturnské atmosféře.

Velká bílá skvrna se na Saturnu objevuje pravidelně, většinou v asi 28,5letémcyklu – naposledy byla pozorována roku 1990, takže ta další by měla přijít teprve za šest let. Vědci teď řeší, zda se u loňské bouřky jednalo o dřívější příchod Velké bílé skvrny, anebo je to bouřka jiného původu. Příčinou bouře je zřejmě teplo – objevuje se totiž vždy, když je severní hemisféra Saturnu nejvíc nakloněná ke Slunci. Dodnes nevysvětlenou záhadou je to, že poprvé byla tato bouře pozorována roku 1876 – přesto, že lidstvo mělo dalekohledy, které ji měly objevit už předtím. Že by předtím vůbec neexistovala?

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: