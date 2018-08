Budoucnost patří ženám. Pět důvodů, proč jsou muži odepsaní

Muži jsou silnější pohlaví, mezi nejmocnější světa se mnoho žen nenajde. Přesto najdeme spoustu faktů, které dokazují, jak bledě to s muži vypadá…

1) Žen bude víc

Příroda stanovila a Fischerův zákon potvrdil, že mužů a žen by mělo být přibližně stejně. Ale ono to nefunguje – statisticky je mužů o něco více než žen, především díky oblastem, kde se považuje dívka do rodiny za neštěstí. Pokud se však podíváme na mapu, kde je poměr mužů a žen vyznačen podle států, vynikne fakt, že země s více ženami než muži jsou ty bohatší. Ženy počtem převažují nad muži v USA, prakticky celé Evropě.

Indie, Čína a arabské země mají žen méně než mužů – a podle sociologů jim po přinese v budoucnosti obrovské problémy. Společnosti s velkým počtem nezadaných mladých mužů jsou méně stabilní, mají větší sklony ke zkratovitým změnám a kolapsům.

Ženy se také dožívají delšího věku než muži. V České republice je očekávaná doba života ženy narozené roku 2009 80,5 let, zatímco muže čeká jen 74,3 roků. Rozdíl šesti let není nijak neobvyklý,v jiných zemích bývá ještě větší – někdy až 10 let. Muži nejenže častěji umírají na různé choroby, ale především častěji riskují a pracují v rizikových povoláních. Pokud se vám zdá, že „pouhých“ 6 let nic není, připomeňte si, že stejnou dobu trvala II. světová válka…

2) Ženy zvládly lépe krizi

Až budou psát historici dějiny hospodářské krize, která začala roku 2007, musí označit vítěze a poražené. Vítězi jsou v tomto případě jasně ženy – a poraženými logicky muži. Časopis Newsweek to shrnul lapidárně: “Mužům přinesla krize jedinou výhodu: mají manželky, které se o ně postarají.“ Ukázalo se, že odvětví typická pro mužskou práci, byla krizí postižena výrazně více: ať už finanční služby, výroba těžké techniky nebo stavebnictví. Když recese dorazila roku 2007 do Spojených států, tvořili 2/3 propuštěných zaměstnanců muži. V srpnu 2009 dosáhla v Americe nezaměstnanost mužů 11 procent, zatímco u žen „jen“ 8,3 procent. Ekonomové citovaní Newsweekem odhadují, že až tato krize pomine (pokud pomine), bude nezaměstnaný každý šestý muž.

Pokud se utěšujete tím, že v Evropě je to jinak, musíme vás zklamat. Není. Z 8 milionů pracovních míst, která vznikla po roce 2000, jich 75 procent získaly ženy. Ženy jsou nejvíce rostoucím globálním trhem světa; tomuto tématu se věnuje i březnové číslo magazínu TIME. Podle něj je z 15 druhů zaměstnání, která mají v této dekádě nejvíc růst, celkem 13 primárně ženských. Přestože tyto změny ještě nejsou navenek příliš vidět, přijdou už brzy. Server www.sheconomy2020.com, který se této změně věnuje po ekonomické, sociologické i kulturní stránce, tvrdí, že zlom přijde roku 2024 – to by se měly průměrné ženské platy vyrovnat těm mužským. A pak už ženy muže překonají… )

3) Ženy budou vládnout

Že je demokracie v mnoha ohledech pro ženy lepší než pro muže, už se snažilo dokázat několik studií. Jasné je, že demokracie je jediný režim, kde mohou ženy opravdu vládnout – a teď se vyhněme výjimkám jako byly panovnice-diktátorky typu carevny Kateřiny. Političky, když už se do volených pozic dostanou, jsou překvapivě výkonné. Podle vědců ze Stanfordu, jejichž studie vyšla v The American Journal of Political Science, jsou americké kongresmanky aktivnější než jejich mužští kolegové. Podílejí se na tvorbě více zákonů a více se zasazují o jejich podporu. Platí to napříč politickými stranami. Příčinou tohoto úspěchu je zřejmě pocit odpovědnosti a výjimečnosti – zatímco mužů je v americkém Kongresu 360, žen jen 75. V České republice zatím žádná podobná práce nevznikla.

Stejně nápadné je, že v Americe, která vždy byla baštou bílých protestantských mužů, ženy poprvé předstihly ve vzdělání. Sčítání z roku 2010 to odhalilo u skupiny žen ve věku mezi 25–30 lety. Rozdíl byl sice pouhé jedno procento, ale i to je nápadné. Zajímá nás to především proto, že trendy, které vidíme dnes v Americe, se do několika let přenesou přes oceán.

A nejen, že mají vyšší vzdělání, ale Američanky také budou zřejmě mužům šéfovat ve firmách. To zase naznačuje průzkum Spojených národů, jehož výsledky ukazují, že ženy rozjíždějí v USA více firem než muži. A tento trend se začíná podle OSN objevovat v čím dál větším počtu rozvojových zemí – a to včetně těch, kde se na ženy pohlíží jako na méně cenné než na muže…

4) Ženy ovládnou finance

Ženské platy se stále více vyrovnávají těm mužským. I tento trend se šíří po celém světě napříč společnostmi i kulturami. Jenže rozdíly v platech nejsou zase tak důležité – světu vládnou velké peníze a obrovské investice. Nejnovější výzkumy ukazují, že ani v tomto oboru se ženy nemusí stydět. Sice se do burzovních her a investičních pokusů hrnou mnohem méně než muži, ale když už to zkusí, jsou úspěšné. Už dnes začínají Američanky vydělávat víc než jejich muži.

Že jsou ženy lepšími investory, tvrdí výzkum National Association of Investors Corporation (NAIC). Podle něj ženám jejich investice vynesou o 1,4 procenta více než mužům. Tento průzkum byl sice už zpochybňován, ale vyjádřili se k němu i někteří znalci burz. Třeba server MarketWatch přinesl zamyšlení nad tím, jak se liší mužské a ženské investování. Muži prý dělají více chyb, jsou uspěchanější a také trpí přehnaným sebevědomím.

Naopak ženy jsou schopné držet akcie i v době, kdy relativně ztrácejí – protože si ženské investorky počkají na ideální čas prodeje, jsou schopné na tom více vydělat. Nevrhají se tolik do rizika, ale ani zbytečně ze sentimentu nedrží akcie zbytečně dlouho. Jejich investiční strategie jsou zkrátka úspěšnější.

5) Muži nebudou potřeba

Zdá se, že jediná role, která mužům zůstane a v níž jsou nenahraditelní, je plození dětí. Omyl. Už roku 2009 oznámili britští vědci univerzity v Newcastlu, že vytvořili umělé spermie. Týmu íránského profesora Karima Nayernii se povedlo vytvořit z kmenových buněk umělé lidské spermie. Jeho práce byla zveřejněna v odborném časopise Stem Cells and Development a okamžitě vzbudila obrovskou pozornost.

Genetici tehdy přetvořili kmenové buňky z jednodenního embrya v lidské spermie. "Mají hlavičky, bičíky a hýbou se," vysvětlil deníku The Sun Karim Nayernia. "Nemají sice ještě úplně normální tvar a pohyb, ale obsahují bílkoviny schopné aktivovat vajíčko." Humbuk kolem umělých spermií od té doby trošku pominul; ukázalo se, že výzkum bude mnohem náročnější, než se původně zdálo a svět bez mužů ještě nějakou dobu nebude možný. Přesto je věda mnohem blíž k tomu, přiblížit se tomuto ideálu radikálních feministek…

