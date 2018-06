Co by se stalo, kdyby Zemi zasáhl obří asteroid?

Z Prahy by zbyl kráter hluboký 500 metrů

Co říká program např. o obřím asteroidu YU55, který ohrožoval Zemi v roce 2005? Pamatujete tu paniku?

Kdyby Zemi opravdu zasáhl, byla by to opravdu pořádná rána. Stačí zadat správné parametr (velikost: 400 metrů, hustota: 8000, úhel: 90 stupňů a místo dopadu: moře - a data jsou venku! Variantu dopadu do moře uvažujeme pro moře - oceány zasahují větší část naší planety než souše. Zkusme se podívat na to, jak bychom dopad pocítili u nás, nastavme tedy vzdálenost od místa dopadu na 300 kilometrů - to je nejkratší vzdálenost mezi Českem a nejbližším mořem.

Asteroid by se začal rozpadat asi 11 kilometrů nad zemským povrchem. Na Zemi by dopadl v několika kusech rychlostí asi 13,9 kilometrů za sekundu.To znamená energii 6.23 x 103 megatun. Úlomky asteroidu by zasáhly oblast tvaru elipsy o délce asi 419 kilometrů.

Co by to udělalo Zemi? A co lidem?

Naše planeta by zásahem asteroidu příliš neutrpěla. Ztratila by jen zanedbatelné množství energie, ani by se nezměnila její osa nebo rotace. Náraz by Zemi ani nevychýlil z její oběžné dráhy kolem Slunce. Kráter, který by vznikl pod mořskou hladinou, by měřil v průměru 11 kilometrů. Oč menší paseku by asteroid udělal s planetou, o to horší by byly následky, které by jeho pád znamenal pro lidi. Asi minutu po jeho dopadu by se začala třást země silou 6,8 na Richterově škále. To znamená, že 300 kilometrů od místa dopadu by byly otřesy docela silně cítit, ale nebylo by to nic děsivého. Padaly by talíře, zastavily by se kyvadlové hodiny.

Dvanáct minut po dopadu asteroidu do moře by dorazila tlaková vlna. I 300 kilometrů od místa dopadu by byla slyšet silou 70 decibelů – stejně jako hlučná silnice. Vítr způsobený zvukovou vlnou by měl rychlost téměř 13 m/s.

Zdaleka nejhorší důsledky pádu asteroidu do moře by byla tsunami. Podle propočtů by mohla podle výšky mořského dna mít maximální výšku 50 centimetrů - 38 metrů. Až k nám by naštěstí nedorazila. U místa zásahu by však přišla tak rychle, že by před ní nebylo úniku…

Přímý zásah

Tragédií by bylo, kdyby asteroid zasáhl nějakou obydlenou oblast. Zcela by zničil 7 kilometrů čtverečních, tam by zbyl jen kráter hluboký přes 500 metrů. Stavby v okolí desítek kilometrů by srovnalo zemětřesení o síle 7,1 Richterovy škály. Praskaly by přehrady, lámaly by se mosty. Vydržely by to jen menší dřevěné stavby. Ty by pak ale smetla tlaková vlna, jejíž rychlost by překonala rychlost zvuku. Vítr by smetl 90 procent stromů, jeho sílu by nevydržely ani ty nejpevnější stavby, snad s výjimkou vojenských bunkrů a jaderných elektráren, které jsou stavěné na ty nejhorší scénáře. Ztráty na životech lze jen těžko odhadovat, byly by však mnohem horší než jakákoliv katastrofa, která nás kdy potkala…

