Další zmínka o fenoménu roku 2012: Nové mayské texty z guatemalských pralesů

Naleziště La Corona vydalo famózní nález v podobě dlouhého, čerstvě vyluštěného textu. Guatemalská vláda oznámila na sklonku června veřejnosti, že datum obsahuje zmínku i o konci třináctého b'ak'tunu spadajícího na 23. prosince 2012, k němuž se vztahuje moderní new age proroctví o konci světa.

Neznámé naleziště v rukou vykradačů

La Corona byla dlouho zajímavou záhadou, která krásně ilustruje poměry v mayské oblasti. V určité době se totiž začaly na černém trhu s uměním objevovat rozřezané kusy mayských památek, jež na základě písma i uměleckého stylu zřetelně pocházely z jednoho a téhož města.

Kde však toto město leží, odborníci nevěděli – mayská oblast je hustě zarostlá pralesem a mnoho zřícenin někdejších velkých měst dodnes zůstává neobjeveno. Místo si tak vysloužilo přezdívku „naleziště Q“ (Q podle španělského „que?“, „cože?“).

Později bylo víceméně náhodou objeveno a dostalo se mu přezdívky La Corona, byť se z vyluštěných textů později vyrozumělo, že původní název místa zřejmě byl Saknikte' (Bílá květina). V současné době tu probíhá výzkum, na němž spolupracují američtí a guatemalští archeologové.

Náboženské proroctví? Ne, opět války a politika

Text, kde se zmínka o roce 2012 nalézá, pochází z hieroglyfického schodiště, příliš poškozeného na to, aby se jím vykradači zabývali. Mayové měli ve zvyku psát nejen na stély či stěny budov, ale rovněž na svislé části schodů, takže ten, kdo před schodištěm stál, měl před sebou text jako na veliké tabuli. Jako většina mayských textů, i tento se zabývá primárně politikou – shrnuje dějiny města a především zmiňuje významnou státní návštěvu z nedalekého Calakmulu, a to přímo v osobě jednoho z jeho nejvýznamnějších králů, Yuknoom Yich'ak K'ak'a. Ten se proslavil hlavně tím, že v r. 695 prohrál rozhodující válku s Tikalem a „zasloužil“ se tak o definitivní pád Calakmulu, jenž zároveň zřejmě výrazně přispěl k nástupu klasického kolapsu v mayských nížinách.

Význam objevu je především historický, protože se mayisté dosud domnívali, že Yuknoom Yich'ak K'ak' zahynul v bitvě – datace z La Corony však dokazuje, že byl ještě v r. 697 naživu. Události z těchto let jsou však zasazeny do širšího časového rámce a zmiňuje se i datum 13.0.0.0.0. Bohužel však opět nejsme ani o krok blíže lepšímu porozumění jeho významu v mayské kultuře, protože podle všeho je datum zmíněno bez dalšího kontextu, který by na ně vrhl nějaké světlo.

Slavný texaský luštitel popírá konec světa

Nápis nebyl zatím publikován jako celek, abychom se o faktech mohli sami přesvědčit, pouze došlo k oznámení objevu ze strany vlády Guatemaly a univerzit, které se na objevu podílely. David Stuart z Texaské univerzity, který text vyluštil, každopádně vehementně odmítá, že by se v něm nacházel jakýkoli apokalyptický kontext.

Zde však je třeba určité opatrnosti. Stuart, stejně jako mnoho mayistů, patří mezi vášnivé odpůrce celého „fenoménu 2012“ a netají se pohrdáním k celé věci. Aniž bychom tak zpochybňovali jeho práci, díky níž se zaslouženě řadí mezi nejlepší současné mayisty planety, bude lépe počkat s definitivními soudy až na dobu, kdy bude text i se Stuartovým vyluštěním v úplnosti publikován.

Oznámení o objevu publikovala Texaská univerzita v Austinu a ohlásil jej i magazín Science Daily.

Podívejte se, jak nález vypadá a poslechněte si krátký rozhovor s archeologem Davidem Stuartem:

ÚVODNÍ FOTO (jeden z bloků z guatemalského naleziště La Corona): David Stuart / University of Texas

