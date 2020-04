Den, kdy slaví Matka Země

Přesně před půlstoletím (22.4.1970) studenti z kalifornského San José uspořádali zajímavou akci: do hloubky 3,5 metru pohřbili úplně nový automobil Ford Maverick žluté barvy. V rámci „Slavnosti přežití“ to měl být symbol toho, že všechny spalovací motory by už brzy měly být jen smutnou historií. Od tohoto okamžiku se stejné datum každoročně slaví jako Den Země a za padesát let svého trvání se z něj stal největší nenáboženský svátek na planetě, k němuž se každoročně přidávají desítky milionů lidí po celém světě a napříč všemi kulturami.

A jak by mohl vypadat náš svět za dalších padesát let, kdy Den Země oslaví rovnou stovku? Nad tím se zamýšlí Emma Marrisová, reportérka časopisu National Geographic, jejíž maminka se „Slavnosti přežití“ před padesáti lety přímo účastnila. Mimochodem aktuální číslo známého časopisu se žlutým rámečkem vyšlo u této příležitosti ve zvláštní úpravě, která přináší dva scénáře dalšího možného vývoje na naší planetě.

„Rok 2070 bude vypadat jinak, než 2020 nebo 1970,“ píše Emma. „Nemůžeme zrušit, co jsme udělali; nemůžeme se vrátit v čase. Změny – ekologické, hospodářské, společenské – jsou nevyhnutelné. Některé z nich budou tragické. Přijdeme o mnohé, co milujeme: druhy rostlin a živočichů, místa, vztahy s mimolidským světem, jež trvaly celá tisíciletí. Některé změny bude těžké předvídat. Změníme se i my. Mnozí z nás se naučí vidět se jinak – jako součást přírody, ne v protikladu k ní. Předvídám, že na konec dvacátého a začátek jednadvacátého století budeme hledět jako na bolestivou přechodnou fázi, během níž se lidstvo naučilo rozvíjet se v pozitivních ekologických vztazích mezi sebou navzájem, i s druhy, jež nás obklopují,“ dodává autorka.

Přestože tato předpověď vznikala ještě v době, kdy nebylo zřejmé, jaká pohroma se valí na svět z jedné čínské provincie, ve světle dnešních událostí se ukazuje jako hluboce prorocká. Koronavirová panepidemie totiž představuje nejen celosvětovou krizi, ale také celoplanetární výzvu ke změně našeho chování vůči naší planetě, naší Matce Zemi. A to je v době, kdy ji oslavujeme po padesáté, velmi symbolické. Už nyní je totiž zřejmé, že další padesátka se bude oslavovat v kulisách, které si dnes prakticky vůbec nedovedeme představit.

(tt)



Pokud vás zajímají oba scénáře, jak to může s naší planetou dopadnout v dalších padesáti letech, přečtěte si dubnové číslo National Geographic, které je právě na stáncích.