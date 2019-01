Orkut – skromný milionář, který vymyslel bráchu Facebooku

„Mým životním cílem je vyzkoušet ty nejdivočejší věci (pod slovem divoký si představte, co chcete) a nikdy toho nelitovat“ – to je životní motto muže, který má na sociální síti 66 milionů „přátel“. Jmenuje se Orkut Büyükkökten a narodil se roku 1975 ve středotureckém městě Konya. Od malička vynikal v technických oborech; byl tak dobrý, že se dostal na prestižní kalifornskou univerzitu Stanford. Být „jen“ dobrý ale k úspěchu nestačí – Orkut (budeme ho drze nazývat křestním jménem, nechceme vás pořád obtěžovat pro Čechy krkolomným příjmením) měl i štěstí. Na Stanfordu se zabýval programováním internetových vyhledávačů a PDAček. A to v době, kdy vrcholila internetová mánie.

Když Orkut stvořil Orkut

Zní to jako laciný příběh napsaný k motivaci amerických středoškoláků, ale Orkut opravdu z nuly stoupl až na naprostou špičku. Už na škole naprogramoval univerzitní sociální síť Club Nexus – to bylo roku 2001, pět let předtím, než začal frčet Facebook. Ten mimo jiné také vznikl původně jako univerzitní fórum, ale na Harvardu. Ale zpět k Orkutovi. Jeho Club Nexus si během pouhého roku získal 2000 uživatelů, především díky snadnosti, s jakou se s ním pracovalo.

Orkut Büyükkökten je osobností týdne proto, že se narodil 6.února 1975.

Už tento systém měl v sobě všechny vlastnosti, které později dokázal tak dobře zúročit Facebook – dali se na něm vyhledávat přátelé, sdílet fotografie, ale třeba také prodávat použité věci. V návrhu sociálních sítí pokračoval Orkut i po dokončení školy. Vytvořil sociální systém inCircle. Ale pak konečně dostal práci snů – stal se vývojářem u společnosti Google. Ve volném čase dál rozvíjel myšlenky Clubu Nexus a inCircle, a to tak zdařile, že se to zalíbilo i jeho nadřízeným.

Konkurent Facebooku? Jak kde…

Výsledný produkt získal jméno Orkut – po svém tvůrci. Tato sociální síť sice patří společnosti Google, ale její autor na ni má stále obrovský vliv. Jeho cílem bylo vytvořit propojení mezi všemi lidmi světa – to se sice nepodařilo, ale stejně to byl obrovský úspěch. V USA je Orkut třetí nejsilnější sociální službou, ale prosazuje se především v zemích, které jsou momentálně považované za ekonomické tygry. Hlavně v Orkutově rodném Turecku a také v Brazílii. Momentálně tuto službu používá 66 milionů lidí na celém světě.

Zpočátku Orkut těžil z principu známého na menších diskuzních fórech – přístup byl inkluzivní. To znamená, že registrovat se mohl jen člověk, který už dostal od jiného uživatele pozvánku. Šeptanda o něčem novém se rychle rozšířila a server se tak prakticky bez drahé marketingové kampaně stal mezi lidmi velmi oblíbeným.

A co jeho skromný vynálezce? Ten i nadále pracuje jako produktový manažer pro Google a za peníze, které si Orkutem vydělal, si užívá koníčků. A že jich má – podle jeho vlastního profilu na webu univerzity ve Stanfordu miluje klasické i latinsko-americké tance, rád se potápí, šermuje a na počítači hraje World of Warcraft. Zkrátka takový obyčejný kluk. Až na to, že stránky, které vytvořil, jsou 133. nejnavštěvovanější na světě…

