Po marihuaně hraje mozek falešně. Může to vést až ke schizofrenii

Mozek se po užívání marihuany stává méně přesným a dochází v něm ke změnám podobným těm při schizofrenii. To je výsledek studie neurologů z univerzity v Bristolu.

Orchestr, který nemá naladěno

Tým vedený Dr. Mattem Jonesem testoval, jaké jsou efekty marihuany na paměť a koordinaci mozkové činnosti. Vědci přirovnávají činnost mozku k symfonickému orchestru, u kterého musí být všechny druhy různě hrajících nástrojů v dokonalé symetrii – jinak místo rytmu a melodie z orchestřiště vychází jen zmatený hluk. Za udržení jednotného tempa je odpovědný dirigent.

V mozku je to podobné. Různé struktury spolu souzní na předem určených frekvencích – tím vznikají mozkové vlny. Ty nesou informace, jimiž řídíme své chování. Neurologové měřili pomocí citlivých přístrojů elektrickou aktivitu stovek neuronů u krys, kterým podali drogy se stejnými psychoaktivními látkami, jaké má marihuana. Zatímco efekt drogy na jednotlivá centra v mozku byl poměrně malý, o to dramatičtější byl účinek na celkovou koordinaci mozkových vln.

Droga silně narušila koordinaci mozkových vln ve dvou nejdůležitějších místech mozku – v prefrontálním kortexu a v hippokampu. Když se vrátíme k výše použité metafoře, vypadalo to, jako by žestě a bubny hrály úplně jinou skladbu než zbytek orchestru. Bohužel právě tyto dvě mozkové struktury hrají klíčovou roli v zapamatování a rozhodování. Současně jsou obě zodpovědné za schizofrenii.

Kudy vede cesta z bludiště?

Výsledek studie publikované v Journal of Neuroscience ukázal, že krysy „rozhozené“ působením drogy nejsou schopné projít bludištěm zdaleka tak přesně, jako když nebyly droze vystavené. Dr. Jones vysvětluje: “Spousty lidí, kteří mají problémy se schizofrenií, současně užívají marihuanu. Nové studie ukazují, že marihuana může symptomy podobné schizofrenii vyvolat i u zcela zdravých osob. Tyto objevy jsou důležité pro naše porozumění duševním nemocem, které vznikají v důsledku používání drog.Ukazuje se, že takové případy bychom mohli léčit něčím, jako je „znovuvyladění“ mozkových vln.

Další z autorů studie, Michal Kucewicz dodává: “Naše práce je důležitým krokem pro pochopení toho, jak ovlivňuje rytmická aktivita v mozku naše zdraví.

Marihuana léčí schizofrenii. Marihuana způsobuje schizofrenii

Že mezi schizofrenií a marihuanou existuje propojení, se ví už delší dobu. Mezi schizofreniky je výrazně více uživatelů konopí. Jenže mnoho lidí používá marihuanu jako lék při schizofrenii. Doposud tedy nebylo úplně jasné, co je příčina a co následek. Jedna švédská studie z poloviny 80. let například dokazovala, že stačí jen 50 cigaret marihuany a riziko schizofrenie roste šestkrát!

Během doby se proti této práci objevila celá řada námitek, v současné době panuje shoda na tom, že pro vznik schizofrenie existuje genetická predispozice – má ji asi čtvrtina populace. A užívání marihuany u této části obyvatel opravdu může vypuknutí této nebezpečné poruchy nastartovat.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: