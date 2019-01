Hrozivé: Počet případů rakoviny se může zvýšit o 75 procent

Vědci nárůst nových případů rakoviny vysvětlují zvýšením počtu světové populace a jejím stárnutím, ale i šířením životního stylu spojovaného s rakovinou v rozvíjejících se zemích.

Neuvěřitelný souboj: takhle buňka likviduje rakovinu

Na Zemi dnes žije sedm miliard lidí. V roce 2030 by to mělo být již 8,3 miliardy. Případy onemocnění rakovinou ale podle studie citované agenturou AFP porostou podstatně rychleji. Zatímco v roce 2008 se s rakovinou potýkalo 12,7 milionu lidí, v roce 2030 by to mělo být 20,3 milionu lidí. V nejchudších zemích by přitom počet nových případů rakoviny mohl stoupnout o 93 procent. Kampaně proti šíření nemocí jako malárie nebo AIDS tu mohou vést k tomu, že lidé zde budou žít dostatečně dlouho na to, aby se u nich mohly zhoubné nádory rozvinout. S rakovinou je stárnutí běžně spojováno.

Západní styl života rakovině přeje

Ubýt by mělo zhoubného bujení způsobovaného viry nebo parazity, tedy například rakoviny děložního hrdla nebo jater. Tento pokles ale prý převáží nárůst případů spojovaných s nezdravou životosprávou, kouřením a popíjením alkoholu, jako rakovina plic, tračníku, konečníku, prsou nebo prostaty. Tyto nemoci jsou spojovány s životním způsobem v západních zemích.

Zvýší se i počet lidí umírajících na rakovinu. Zatímco před čtyřmi lety nemoci podlehlo 7,6 milionu lidí, za 18 let to podle odhadů bude 13,2 milionu nemocných.

Věk antibiotik končí. Budeme opět umírat na banální infekce?

Vědci ve svých odhadech vycházeli z databáze Globocan zachycující onemocnění rakovinou ve 184 zemích světa. Šéf studie Freddie Bray z IARC ale připustil, že registry v Africe, Asii a Latinské Americe zachycují necelou desetinu obyvatelstva, a tak v datech byly určité nesrovnalosti.

FOTO: Isifa

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: