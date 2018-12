Exkluzivně pro National Geographic: Pláč pro tygra

Kdy umře poslední tygr?

Tygr, Panthera tigris. Když se mluví o největší ze všech kočkovitých šelem, dokonce se mezi biologickou terminologií s úctou a respektem vyslovují výrazy jako „vrcholový predátor“, „charismatická megafauna“, „deštníkový druh“. Tygr je jedním z nejhrozivějších masožravců na Zemi - a se svým jantarovým kožichem vzorovaným černými plameny zároveň jedním z nejkrásnějších zvířat.

Tygr v akci? Nejlepší (a někdy i drsná) VIDEA o tom, jak tygr loví a napadá jiná zvířata či dokonce člověka, najdete TADY.

Nepřátelé tygrů jsou dobře známí: jsou to ztráta biotopu doprovázená rozrůstající se lidskou populací a chudobou, která vede k pytlačení jeho kořisti, a především temná hrozba brutálního čínského černého trhu s částmi tygřích těl. Méně se přiznávají zpackané metody ochrany, které už celá desetiletí tygrům nepomáhají.

Populace tygrů rozptýlená mezi třináct asijských zemí se odhaduje na necelých 4 000 jedinců, i když mnozí ochranáři se domnívají, že je jich ještě o stovky míň. Podívejme se na to číslo v časové perspektivě: celosvětové volání na poplach pro tento druh zaznělo poprvé v roce1969 ana počátku 80. let se odhadovalo, že ve volné přírodě zůstalo asi 8 000 tygrů. Takže za desítky let halasně vyjadřovaného zájmu o tygry - včetně milionů dolarů darovaných štědrými jednotlivci - se dosáhlo pouze zániku téměř poloviny již ohrožené populace.

Podívejme se na stavbu jeho těla. Má drápy až deset centimetrů dlouhé a zatažitelné jako kočka domácí a zuby, které rozdrtí i kost. I když dokáže vyvinout rychlost přes55 kilometrův hodině, je podstatou je především síla, nikoli vytrvalá rychlost. Mohutné nohy mu umožňují typický smrtící výpad a legendární skoky. Nedávno bylo natočeno video: tygr tam skáče, doslova letí z pevné země do výšky tří a půl metru, aby zaútočil na správce rezervace sedícího na slonu. Tygří řev je slyšet do vzdálenosti přes jeden a půl kilometru…

Podívejte se na video, ve kterém se fotografové National Geographic pokoušejí dostat k tygrům co nejblíže na tělo. Není to vůbec jednoduché:

Text: Caroline Alexanderová

Foto: Steve Winter

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: