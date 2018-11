Graubünden – od vrcholu k vrcholu

Graubünden je pro pěší turisty rájem na zemi – na prozkoumání čeká přes 10 000 kilometrů pěších tras, 937 horských vrcholů a 615 jezer. Je jedno, zda se vydáte na požitkářskou pro-cházku, tématický výlet nebo náročnou vysokohorskou túru – na pěším výletě je čas na maličkosti. Užijte si nedotčenost přírody a přineste svému tělu a duši harmonii.

Turistické trasy vedou prastarými lesy a kolem horských velikánů, původními vesničkami a italskými působivými paláci, k hospodářským statkům, kaplím a kostelům. V Graubündenu najdete v každém ročním období túry, které zaručují jedinečné zážitky.

Túra k jezeru Tomasee

Pokud jste vždycky chtěli vědět, kde pramení mohutný Rýn, doporučujeme vám putování k jeho prameni, jezeru Tomasee u Sedrunu. Mírně náročná túra vede kolem jeskyně s krystaly a strmých svahů s kamenitou sutí k jezeru, které klidně leží v horské úžlabině obklopené malým rašeliništěm, ze kterého vyrůstá suchopýr.

Alp Flix

Rozsáhlá rašeliniště, louky a borové lesy utvářejí krajinu na Alp Flixu uprostřed přírodního parku Ela. Nejlépe lze tyto klenoty poznat na okružní trase ze Suru k mystickým rašelinným jezerům Lai Neir a Lai Blos.

Kdo se chce dozvědět více o fauně a flóře náhorní plošiny, dostane odpovědi na všechny své otázky na procházkách s průvodkyní Victorií Spinas. Na Alp Flixu se podávají i výjimečné kulinářské pochoutky. V horské restauraci Piz Platta do-stanete především místní speciality jako pizokels nebo domácí jablkový koláč.

Dálkové túry

Dálkové putování je jedním z nejkrásnějších způsobů, jak poznat největší prázdninový region Švýcarska. Na túře po Alpách získáte odstup od každodenní rutiny. Projdete nejrůznější kulturní a přírodní společenství a poznáte oblasti Graubündenu z nové perspektivy.

Zvláště zajímavé jsou staré obchodní stezky. Dříve bylo víno a další produkty do Švýcarska dopravovány dobrodružnými cestami přes alpské průsmyky, dnes jsou Via Spluga, Via Sett a další skvěle vybudovanými dálkovými stezkami pro pěší, na nichž není potřeba vzdát se komfortu. Během treku jsou totiž zavazadla vždy pohodlně přepravována do dalšího místa ubytování.