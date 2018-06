INFOGRAFIKA: Proč mávají rozhodčí rukama? ME ve fotbale analyticky

Signalizace, kterou používají fotbaloví rozhodčí, je pro laiky často zcela nesrozumitelná. Naše infografika vám rychle a přehledně vysvětlí všechny pohyby rukama, které rozhodčí provádějí:

Bez rozhodčích si dnes asi nedokážeme fotbal vůbec přestavit. Přesto nejsou jeho součástí odjakživa. Zpočátku řešili spory na hřišti kapitáni obou týmů společnou konzultací, teprve později vznikla potřeba přítomnosti pozorovatele, který by mohl řešit pravidla, aniž by ho to rozptylovalo od hry. A tak se na zápasech poprvé objevili rozhodčí, dokonce dva najednou. Každý tým si na zápas bral vlastního rozhodčího, spor o pravidla se řešil jejich dohodou. Samozřejmě se rychle ukázalo, že to nefunguje – a tak přibyl ještě jeden rozhodčí, tentokrát nezávislý.

Od roku 1891 se oba původní rozhodčí změnili na čárové rozhodčí a z nezávislého se stal hlavní rozhodčí.

