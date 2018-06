Italští vědci prý mají klíč k AIDS a k nalezení léčebné vakcíny

Italští výzkumníci prý objevili klíčový mechanismus, který by mohl zabraňovat viru HIV způsobovat smrtelnou nemoc AIDS. Podle odborníků jde o posun, který by mohl vést k vytvoření efektivní očkovací látky proti rozvinutí nemoci. Informovala o tom agentura ANSA s odvoláním na článek italských vědců zveřejněný v internetové verzi odborného časopisu PLoS ONE.

Virus HIV se chová podivně. První vyléčený člověk v sobě má zase stopy viru

Boj s Goliášem

Virus HIV disponuje proteinem pod názvem TAT, o kterém se dlouhodobě ví, že umí ničit nádorové buňky a že by tedy teoreticky mohl zkázonosné působení viru nasměrovat proti nádorovému bujení místo proti zdravým buňkám. Sám na to ale nestačí.

Experti vedení Barbarou Ensoliovou z italského národního střediska pro výzkum AIDS nyní zjistili, že TAT se váže na jiný protein s označením Env. Teprve společnými silami jsou tyto proteiny údajně s to zabránit viru pustošit organismus a šířit se v něm. Oba proteiny mají prý ještě jeden blahodárný účinek: zmírňují následky infekce, která tělo člověka napadá při podávání takzvaných antiretrovirálních léků.

Podívejte se na video s fascinující animací viru HIV:

Šéf italského národního zdravotního institutu Enrico Garaci se domnívá, že objev přináší odpověď na to, proč jsou výsledky dosavadního podávání preventivních vakcín pouze na bázi proteinu Env tak omezené, a ukazuje nové možnosti řešení.

Vakcíny na bázi Env a TAT již podle ANSA procházejí první zkušební fází. Boj vědců z celého světa proti AIDS trvá od objevení této nemoci tři desítky let. Významně se do něj zapojili i čeští odborníci v čele s objevitelem takzvaných antivirotik Antonínem Holým, který spolu s francouzskými kolegy našel způsob, jak viry HIV likvidovat. Viry HIV mají schopnost začlenit se do DNA hostitele a dlouhodobě ve vybraných buňkách v latentním stavu odolávat lékům.

Úvodní foto: Thinkstock

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: