Je to podvod! Nejslavnější upravené fotografie, které nikdy neexistovaly

Fotografiím upraveným ve Photoshopu věří naprostá většina lidí – vyzkoušeli jsme to i na našich čtenářích. V neděli večer jsme na facebookový profil National Geographic umístili fotografii černého lva; okamžitě se stala hitem týdne. Během pár hodin ji vidělo přes 5400 lidí, dostala 410 „lajků“ a sdílelo ji 127 osob. Jen tři čtenáři v diskuzi dokázali přijít na to, že žádné takové zvíře neexistuje a že je fotografie upravená ve Photoshopu.

Za tuto drobnou manipulaci se čtenářům omlouváme, potvrdila ale naši hypotézu: i sebeinteligentnější čtenáři dokáží naletět na jednoduchý podvod – programy, které upravují fotografie, totiž dokáží přinášet realitu reálnější než opravdový svět. Ale není to jen fenomén posledních let, tento jev je stejně starý jako fotografie sama. Dokonce i ty nejslavnější fotky v dějinách jsou často upravené – ne sice pomocí Photoshopu, ale staršími způsoby.

Lincoln na těle politického konkurenta

Jeden z nejstarších portrétů amerického prezidenta Abrahama Lincolna patří současně k těm nejikoničtějším. Jen málokdo ve Spojených státech ale ví, že tělo, na němž je hlava prezidenta, jenž osvobodil černochy, nepatří Abrahamu Lincolnovi. Hlava je sice Lincolnova, ale tělo patřilo jižanskému politikovi Johnu Calhounovi. Jde o značně komický paradox, Calhoun totiž patřil k jedněm z nejvýraznějších příznivců otrokářství.

Přesný důvod, proč tato fotografie někdy kolem roku 1860 vznikla, není dodnes známý. Z dochovaných záznamů však vyplývá, že kvůli Lincolnově skromnosti neexistovaly žádné fotografie, na nichž by prezident zaujímal dostatečně hrdinskou pózu. Proto fotograf použil dynamickou pozici Johna Calhouna, jen hlavu využil Lincolnovu. Trik vyšel dokonale, tato fotografie se objevuje v mnoha knihách o amerických dějinách. Vzhledem k jejímu stáří je pozoruhodné, jak kvalitní fotomontáž je – uvědomte si, že první snímky pocházejí z roku 1826…

Retuš po sovětsku

J. V. Stalin byl velikým příznivcem fotografie jako služky politické i osobní propagandy. Nechával se zvěčňovat při všech důležitých příležitostech. Kromě záliby v propagandě však také miloval dějiny – a to v podobě, jaká vyhovovala jen jemu. A protože základním pravidlem dějin podle Stalina bylo, že Stalin nedělá chyby, nesměl se nikdy na fotografii potkat s někým, kdo byl zrovna v nemilosti.

Retušéři fotografií tak měli v Sovětském svazu vždy plno práce; jen sledovat, kdo je momentálně u Stalina neoblíbený, nebylo nic jednoduchého. Klasickou ukázkou jsou dvě fotografie Stalina s politickým komisařem, který upadl v nemilost; pochází někdy ze 30. let 20. století…

Sportovní podvod

Příběh dvou sportovních konkurentek, krasobruslařek Nancy Kerriganové a Tonye Hardingové ve své době vzrušil nejen fanoušky sportu. Nenávist mezi dvěma Američankami, které se chtěly stát absolutními hvězdami, vyvrcholila 6. ledna 1994, kdy Hardingová společně se svým manželem Kerriganovou fyzicky napadla.

V únoru 1994 se obě krasobruslařky objevily vedle sebe na společném tréninku – tedy tak to alespoň naznačovala fotografie na titulce magazínu New York Newsday. Šlo samozřejmě o fotomontáž, ale to nikomu nevadilo – časopis se prodával víc než dobře. Kariéru Hardingové však ani tato fotografie už nezachránila; z nadějné krasobruslařky se po pár letech soudů stala velmi neúspěšná wrestlerka…

Krve není nikdy dost

V listopadu roku 1997 došlo u chrámu královny Hatšepsut v Egyptě k obrovskému masakru západních turistů. Na schodech chrámu postříleli extrémisté 58 osob. Pro novináře však byla zpráva sice zajímavá, ale málo obrazově výrazná.

Švýcarský bulvární deník Blick si pomohl fotomanipulací, která vešla do dějin: kaluž vody, která byla před chrámem, upravili grafici tak, aby vypadala jako potok krve. Také toto číslo bylo veleúspěšné, vydavateli se však nakonec nevyplatilo – aféra, která pak vypukla, byla ještě mnohem horší…

Když je málo raket…

Úžasnou ukázkou použití retuše ve službách propagandy je práce Iránu z roku 2008. Asijská velmoc se tehdy pochlubila velkolepými ukázkami ze cvičení Revolučních gard. Fotografie přinesl web Sepah News, mediální paže Revolučních gard.

Působivou fotografii uveřejnila většina významných světových deníků. Jenže pak se na ni pořádně podívali experti a zjistili, že jedna z raket je na obrázku dvakrát. Když se podařilo získat originál snímku, ukázalo se, že digitálně přidaná raketa měla zakrýt střelu, kterou se odpálit nepodařilo…

Smrt takřka v přímém přenosu

Události z 11. září 2001 vyvolaly ve světě nejen nenávist k teroristům, ale v novinářích také spustily poptávku po autentických fotografiích z místa, kde se katastrofa stala. Jednou z nejděsivějších fotografií se stala ta, na níž se za osamělým turistou blíží k WTC jedno z letadel.

Zpočátku kolovala kolem obrázku legenda, že fotoaparát s fotografií byl nalezen v ruinách World Trade Center – ale netrvalo dlouho a ukázala se pravda. Fotografii pořídil už roku 1997 maďarský turista Péter Guzli a až po 11. září na ni přidal Boeing.

Černý lev?

Jednou z nejpopulárnějších fotografií upravených pomocí Photoshopu je černý lev, který bývá vydáván za důkaz melanismu u kočkovitých koček. Tmaví lvi s touto genetickou poruchou sice asi existovali, ale jejich fotografie nejsou dostupné.

Také tato fotografie je podvrh, jak upozornil biolog Dr. Karl Shukem na svém blogu…

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: