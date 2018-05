Kostel se střílnami a podzemními únikovými chodbami najdete v Kurdějově

Naše území oplývá velkým množstvím hradů a tvrzí. Oproti řadě jiných částí Evropy se u nás nenachází v takovém množství tzv. kostelní hrady, nebo ještě lépe opevněné kostely, jaké známe například ze Sedmihradska, jižní Francie, ale třeba i Bavorska a Rakouska.

Církev ustoupila až husitům

Jejich opevnění je tvořeno tak jako u hradu hradbou s obranými ochozy, baštami, věžemi, někdy i příkopem. Vlastní stavba a věž pak bývá doplněna o obrannou nástavbu mezipatra – podsebití. Kostel bývá vybaven i střílnami.

Vznikaly ve středověku až po 17. století jako útočiště okolního obyvatelstva, v neopevněných městech, apod. Přesná definice k těmto stavbám vlastně neexistuje, takovýto objekt by měl splňovat vedle náboženské a církevní funkce i funkci obranou.

Na našem území bránily opevňování kostelů především zákazy ze strany církve s důrazem na posvátnost objektu. Průlom nastal až po husitských válkách, ale i v obavě z blížícího se tureckého nebezpečí.

Řada lokalit, považovaných u nás za opevněné kostely má jen některé z těchto pevnostních prvků. Přes to i u nás najdeme několik opevněných kostelů, které snesou porovnání s okolním světem, např. Horní Slavkov, Velká Bíteš, Holešice, Sedlčany, apod.

Nejlepší z nejlepších

Jeden z nich však snese i nejpřísnější architektonická a obranná měřítka srovnatelná s vrcholnými díly takovéto architektury v Evropě. Je jím kostel sv. Jana Křtitele v Kurdějově nedaleko Hustopečí na jižní Moravě. K jeho návštěvě stačí jen opustit dálnici na Bratislavu a za chvíli se návštěvník ocitne tváří v tvář stavbě, u které zběžně ani nepozná, jde-li o hrad, či kostel.

Původní kostel zde stál již v roce 1350. Stávající kostel však pochází z první poloviny patnáctého století a je zdoben řadou kvalitních architektonických detailů. Nás však bude zajímat jeho opevnění pocházející z období okolo roku 1500, kterému vévodí především osamoceně stojící věž, mohutná hranolová zvonice, původně spojená s kostelem mostem.

Je vklíněna do obranné zdi s krakorci po ochozu, do které je začleněna i gotická kaple Všech Svatých, připomínající spíše baštu hradu, než sakrální stavbu. Je opatřena na všechny strany střílnami. Do opevnění byla zřejmě začleněna i přiléhající fara. Opevněn byl i samotný kostel a to obranným patrem vyneseným na krakorcích.

Současné vědecké poznání musí tvrdě bojovat s řadou „odborníků“, proutkařů, či místních nekritických písmáků, kteří dokazují podle pověstí i vlastních „výzkumů“ neuvěřitelné podzemní chodby pod hrady, apod. Únikové chodby však známe jen z nejvýznamnějších lokalit a jejich délka není velká, a to především z důvodu zcela pragmatického – financí na vybudování. Kostel v Kurdějově se tak zařadil mezi těchto málo lokalit, protože pod ním chodby opravdu existují.

