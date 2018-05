Video: Roztáčení psů na provaze v Bulharsku a další zakázané rituály se zvířaty

Tento rituál považují za nesmyslně krutý snad všichni. Ale aktivisté za práva zvířat se proti němu bouří aktivně - a zdá se, že mají úspěch.

Jak takový rituál probíhá? Pes je vytažen na laně vysoko nad řekou a roztočen. Pak bezbranným a vyděšeným psem otáčí někdo jedním směrem, po chvíli přestane, a pes se tak okamžitě začne točit v opačném směru. Místní lidé potom nechají psa být a ten pak úplně zmatený spadne do vody pod sebou.

Vystrašené zvíře někdy vletí do vody tak prudce, že se zraní na dně a není schopno plavat a umírá. Někdy ale stačí jen to, jak je pes dezorientován, a stačí se tak utopit dřív než se stačí zklidnit.

Jen pro silnější nátury - zde můžete zhlédnout video.

Pohanský rituál měl chránit před vzteklinou

Původně pohanský rituál naštěstí není praktikován po celé zemi, ale jen v jedné vesnici v jihovýchodním Bulharsku. Zato se rituál dodržuje už stovky let pravidelně vždy na začátku jara. A jeho příčina je ještě bizarnější: měl by chránit vesnici proti vzteklině…

První veřejná zmínka o tomto hrůzném zvyku se objevila v roce 2005 v tiskové zprávě britské Strany zelených. Ve zprávě se od zvyku distancují a odsuzují jej jako krutou a barbarskou praxi, který by se v 21. století vůbec neměla vyskytovat.

Rok poté by rituál zakázán starostou města Tsarevo, pod nějž vesnice spadá. Přesto existují svědectví dokládající praktikování i v loňském roce. Místní se brání, že se psům nic krutého neděje, a že noviny pochopily celou záležitost špatně.

Nikdo prý psi nezabíjí a ani je nezraňuje a sami majitelé poskytují svá zvířata, aby se zúčastnila tohoto rituálu. Prý jsou psi pověšeni jen na 20 sekund a pak spadnou do vody, která je má očistit.

Kruté zacházení se zvířaty není zdaleka jen "výsadou" Bulharska

Bylo by velmi zjednodušující považovat kvůli tomu Bulharsko za barbarské. A bylo by to i nepravdivé. Po celém světě najdeme podobně kruté a nesmyslné rituály. A ani nemusíme hledat nijak daleko.

Takové býčí zápasy ve Španělsku, které se pořádají navíc jen pro zábavu nejsou o nic mírumilovnější. Protestují proti nim i samotní Španělé.

V Katalánsku se před pár měsíci konal poslední zápas. Tam, kde se stále konají, lákají prý méně a méně diváků. Dokonce některé arény skončily jako nákupní centra…

Jihovýchodní Asie je zase proslulá svými kohoutími zápasy. Navíc majitelé svým kohoutů namáčejí pařáty do jedu nebo k nohám připevňují žiletky… A to vše pro zábavu a výdělek za vstupné a ze sázení.

Psí zápasy jsou velmi výnosným byznysem

A ani Americe se něco podobného nevyhýbá. Snaží se (stále marně) odhalovat ilegální výcvik psů (většinou pitbullů) ke krvavým bojům mezi sebou. Navíc se při výcviku těchto psů používají jiná zvířata jako návnady a k testování agresivity psů. Psí zápasy jsou často propojené s podsvětím a psi se využívají i k jiné kriminální činům (hazard, pašování drog, zastrašování a násilí na lidech apod.).

Ochránci zvířat, a jistě nejen ti, považují psí zápasy za jednu z nejhorších forem zneužívání a týrání zvířat. Psi trpí nejen při zápase, ale i během výcviku, tedy skoro celý život. A mezi majiteli těchto psů se traduje (a nedávný výzkum to potvrzuje), že čím více zvířata trpí, tím jsou krutější, a tedy lepší zápasníci.

Ve většině zemí jsou psí zápasy zakázány, ale stále jsou v mnoha zemích psí zápasy legální. V Rusku, Japonsku, Jižní Africe, Afghánistánu nebo Mexiku. V minulosti byly zápasy legální (a navíc i s veřejnou podporou) v Americe nebo třeba v Anglii…

