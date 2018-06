Video: Dramatická záchrana koně, topícího se v bahně + další 2 úžasné příběhy

Vztahy mezi lidmi a zvířaty nejsou vždy idylické. Tentokrát jsme se rozhodli vám je ukázat z lepší stránky: jak umí lidé bojovat proti osudu a zachránit zvířata, která by jinak prohrála svůj boj.

Líní plameňáci měli velké štěstí

Říká se, že zvířata jsou chytrá a své prostředí znají. Plameňáci v jižní Francii ukázali, že i zvířata se musí učit chybami. A někdy i chybami, které jsou jim osudné.

Více než třísethlavé hejno plameňáků zůstalo na zimu na jezeře v Gruissane v jižní Francii v domnění, že zima bude mírná jako ty předešlé.

Záchranářům se jich podařilo 120 kusů zachránit, ale kolem dvou stovek krásných ptáků arktické mrazy nepřežily.

Plameňák růžový se vyskytuje také o kousek dál, v mokřadech v Camargue v jihofrancouzské Provence. Tady záchrana spočívá v budování umělých ostrovů, které pro ptáky stavějí ornitologové. V 60. letech jim zde hrozilo vyhynutí kvůli rozvoji průmyslu. Tato místa jsou jedna z mála, kde se volně žijící plameňáci vyskytují.

Velryby se zachraňují hůře

Lidé se snaží pomáhat i rybám, které se dostanou omylem na břeh a neumí se dostat sami zpátky. Úhyn velryb na mělčině je většinou velmi těžké vysvětlit. Vědci nemohou s jistotou určit příčinu, jak se ryby na pláž dostaly.

Velryby mohou být dezorientované hlukem, vojenskými sonary nebo ponorkami, mohou být nemocné nebo se zranili od lodí. U velryb se také předpokládá, že by mohli trpět tzv. kesonovou nemocí, tedy tou nemocí, která postihuje i potápěče, pokud stoupají z velkých hloubek k hladině příliš rychle.

Na Novém Zélandu velryby poměrně často uváznou především tehdy, když v okolních mořích proplouvají na migračních tazích do vod Antarktidy a pak zase zpátky. Vědci dosud nepřišli na to, co tyto velmi inteligentní tvory vede k smrtonosným plavbám k břehům. Ke zjištění je zapotřebí pitva, ale obrovské tělo velryb není jednoduché někam dovézt a zkoumat. Smutná podívaná je prodchnutá marností, protože se málokdy podaří lidem odtáhnout obrovské velryby zpět do moře.

Čtyři mrtvé vorvaně obrovské nalezli letos před měsícem ve městě přímořském Yancheng v Číně. Umírající velryby nalezli místní lidé na pláži 16. března. Byly ještě živé, ale na pokraji sil. Na pomoc přispěchali také záchranáři a přírodovědci z místní univerzity. Všechny pokusy byly ale bohužel marné a zvířata nakonec během dvou dní zemřela. Velryby měřily přes 18 metrů a vážily od 22 do 44 tun. Po pitvě byly velryby pohřbeny na pláži. Tato událost byla první svého druhu od roku 1985, kdy zemřelo 6 velryb v provincii Fujian

Dramatický boj o život koně

Australanka Nicole Grahamová bojovala o život svého koně Astra, který ji při projížďce po pobřeží zapadl celý do bahna, a navíc se k němu rychle blížil příliv. Vytáhnout půltunového tvora nebylo jednoduché ani pro záchranáře. Ale dopadlo to dobře.

Osmnáctiletý kůň vážil kolem 500 kilogramů a do bahna zapadl zcela nečekaně a rychlostí blesku. Než e majitelka stačila vzpamatovat, byl Astro po většinu těla v bahně. Vše se odehrávalo na pláži Avalon ve státě Victoria v Austrálii. PO tři hodiny se snažila majitelka i záchranáři vytáhnout koně ze smrtícího sevření. Nejdříve se pokoušeli jej vyprostit pomocí požární hadicí, kterou mu obmotali kolem těla a snažili se ho traktorem vytáhnout. Museli mu dát sedativa, aby s nimi lépe "spolupracoval". Nakonec se jim podařilo omámeného koně vytáhnout na pevnou půdu.

