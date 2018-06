Nejdražší mince světa má cenu 144 milionů korun. A jede do Česka

Tato jedinečná dvacetidolarová zlatá mince z roku 1933, v hodnotě téměř 8 milionů dolarů (cca 144,5 mil. korun), je vůbec nejdražší zlatou mincí na světě, která se kdy objevila na světových aukcích. K dnešnímu datu se ví o existenci pouze třinácti těchto zlatých mincí.

Dvojitý orel v Evropě

Vůbec poprvé v historii putuje mince Double Eagle do Evropy. Výstava v Národním muzeu je součástí evropského turné, během něhož mince poputuje do sedmi hlavních evropských měst. Turné pořádá Samlerhuset Group, mateřská společnost Národní Pokladnice s.r.o., ve spolupráci se Smithsonian´s National Museum of American History a Národním muzeem. Je to poprvé, kdy Smithsonian´s National Museum of American History, nacházející se ve Washingtonu D.C., vyslalo předmět ze své numismatické sbírky na cestu po Evropě.

"Je to také poprvé, kdy je Double Eagle z r. 1933 vystavován v Evropě. Jedná se o neuvěřitelně vzrušující událost. Double Eagle z r. 1933 je nesmírně hodnotná a také skutečně krásná mince. Máme obrovskou radost, že ji přivážíme do Prahy a díky spolupráci s Národním muzeem se na tuto ikonu americké historie bude moci přijít podívat mnoho lidí," říká Libor Veselý, ředitel Národní Pokladnice.

“Národní muzeum jako správce největší numismatické sbírky v České republice se rádo ujalo role hostitele této zcela výjimečné události a zapojilo se tak mezi další významná evropská muzea, která Double Eagle v rámci turné po Evropě představí veřejnosti,” dodává generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Zastávka evropského turné v České republice potrvá pouhé dva dny. Výstava "Nejdražší zlatá mince světa - legendární Double Eagle z r. 1933 a jeho historie" bude pro veřejnost otevřena v Nové budově Národního muzea v pondělí 12. března od 13 do 18 hodin a v úterý 13. března od 10 do 20 hodin.

Příběh jako z filmu

Theodore Roosevelt, 26. prezident Spojených států amerických, nechal poprvé razit Double Eagle v roce 1907. Roosevelt si přál mít takovou americkou minci, která by se vyrovnala kráse těch antických. Ale opravdový příběh Double Eagle z r. 1933 začíná v průběhu Velké světové krize, těsně po inauguraci Franklina Roosevelta.

Roosevelt chtěl zachránit zemi před hrozící insolvencí, a tak vydal pokyn, který zakazoval shromažďování zlata a vyžadoval, aby si občané vyměnili své zlaté mince za bankovky. Mince v hodnotě téměř 50 milionů dolarů, včetně mincí Double Eagle z r. 1933, byly roztaveny do zlatých prutů a uschovány ve Fort Knoxu.

Přesto několik exemplářů Double Eagle uniklo roztavení. Jeden z nich byl extrémně nepolapitelný. Tajná služba ho pronásledovala téměř 70 let. Mince procestovala tři kontinenty, stala se posedlostí pro milionáře, krále i kriminální vyšetřovatele. V roce 2002 se proslulý a nepolapitelný Double Eagle z r. 1933 dostal na aukci v Sotheby´s a byl prodán za 7,6 milionů dolarů anonymnímu kupci. V dnešní době je možné minci vidět za ocelovým sklem ve Federal Reserve Bank of New York, kde ji hlídají dva těžce ozbrojení strážníci.

Další dva exempláře Double Eagle jsou k vidění v the National Museum of American History (Národní muzeum americké historie). "Double Eagle z roku 1933 je symbolem společného úsilí v prostředí nezávislé globální ekonomiky, a to jak na počátku 20. století, tak i dnes. Jsme potěšeni tím, že můžeme v rámci tohoto jedinečného turné zpřístupnit evropskému publiku jeden z největších Smithsonianských pokladů," dodává Marc Pachter, ředitel the Smithsonian´s National Museum of American History.

