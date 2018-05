Nejkrásnější podmořské jeskyně světa - krása, kterou jen tak nespatříte

Dostat se do nich není jednoduché - bez kyslíkové bomby a páru ploutví to nejde. Hlavně proto ještě pořád zůstaly izolované od masového turismu. Jsou totiž tak nádherné, že kdyby se do nich dalo proniknout jen o špetku snadněji, bylo by zde nacpáno jako v Benátkách.

Fingalova jeskyně

Začněme výjimkou, která potvrzuje pravidlo. Fingalova jeskyně se dá navštívit i bez potápěčské výbavy, stačí vám kvalitní holínky. Najdete ji na neobydleném ostrově Staffa u skotských břehů. Vypadá trošku jako Pevnost osamocení, ve které v e filmech a komisech žil Superman – šestiúhelníkové kamenné pilíře působí zcela nepozemsky. Ve skotských mýtech se o ní říká, že ji vybudoval obr Cintal, když se pokoušel spojit Irsko a Skotsko velkým mostem.

Na návštěvníky působí jako katedrála - monumentální kamenné bloky vzniklé působením lávy podpírají klenutý strop a po jeskyni se rozléhají podivné ozvěny mořských vln. Zní prý stejně jako křik banší, legendární zlé víly z místních legend… Jeskyně se dá navštívit buď z pevniny, ale několik skotských firem nabízí také projížďky na loďkách; tak se dá Fingalova jeskyně obdivovat i z moře.

Belvedere na Sardínii

O této jeskyni se říká, že v ní má mořský bůh Néreus. Jen kousek od ní je další slavná jeskyně, tentokrát nad hladinou – Neptunova jeskyně je však na rozdíl od té Néreovy neustále plná návštěvníků. Tato podmořská jeskyně je vůbec největší ve Středozemním moři, dá se v ní potopit až ke dnu v hloubce 35 metrů. Její součástí jsou dlouhé tunely, úzké chodbičky i mohutné prostory se vzduchovými kapsami.

Její zdi jsou zdobené rudými korály. Od roku 2003 je součástí chráněné oblasti – žije zde totiž spousta ohržených živočichů. Potápěči mohou obdivovat kraby, murény a spousty mořských ryb, které zde našly bezpečné útočiště před většími predátory.

Podívejte se na video z potápění:

Velká bílá díra

V Belize si na poetiku moc nepotrpí. Jinak by jednu z neromantičtějších jeskyní světa určitě nenazvali prachobyčejným jménem „Great White Hole“ – Velká bílá díra. Jde o téměř kruhovou jámu širokou 300 metrů a hlubokou 124 metrů. Vznikla v dobách, kdy byla hladina moří níže než dnes – takže je plná nádherných krasových krápníků. Objevil je v ní slavný mořský biolog Jacques-Yves Cousteau, který ji jako první prozkoumal.

Jeskyně je součástí světového dědictví UNESCO a ze všech zmíněných jeskyní je turisticky nejnavštěvovanější. Denně se zde potápí stovky lidí, obdivují neskutečně fotogenické světlo, které sem dopadá shora i přírodní útvary, které jsou zde k vidění.

Podívejte se, jak vypadá ponor do tohoto zázraku:

Jeskyně lvounů

Sea Lion Caves v Oregonu jsou vůbec největším komplexem podmořských jeskyní na světě. Zabírá plochu téměř jednoho hektaru a díky tomu poskytuje útočiště velké kolonii lvounů hřivnatých. Kdo má štěstí, může občas kromě nich vidět i důvod, proč se zde ukrývají – dravé kosatky se sem někdy probojují a můžete tak spatřit, jak si na lvounech smlsnou.

Jeskyni objevil teprve roku 1880 jistý William Cox, vysloužilý námořní kapitán. Při průzkumné výpravě zde uvízl a musel v jeskyni zůstat kvůli špatného počasí zůstat; živil se přitom mladými lvouny. Dnes už se zde uvíznout nedá, pro návštěvníky je připraven ten největší komfort, například se do dolní části jeskyně mohou dostat pomocí šedesátimetrového výtahu.

Video z návštěvy Sea Lion Caves:

