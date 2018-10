Nejrychlejší plavidlo pro vesmír

Pro srovnání: sondám Voyager 1 a 2, které jsou nejdále člověkem vyslanými a postavenými stroji, trvalo 33 let, než se dostaly za oběžnou dráhu Pluta. Ovšem kvůli Plutu by takový pohon lidé asi nestavěli, naopak je fascinující představa, že na Mars by cesta s pohonem ESAIL trvala jen 16 dní (Ovšem to je jen přepočet při maximální rychlosti. Dosažení zrychlení a naopak brzdění u cíle by cestu ve skutečnosti citelně protáhlo.)

Pohon ESAIL vyvíjí Finský meteorologický institut. Narozdíl od dosud postavených slunečních plachetnic nepočítá koncept se skutečnými plachtami tlačenými slunečním větrem, ale s kovovým trsem 50 až 100 kovových drátů dlouhých 20 km, který bude mít konstantní kladný náboj. Vzhledem k tomu, že se částice se stejným nábojem odpuzují, bude sluneční záření odpuzovat elektrickou plachetnici, která postupně nabere vysokou rychlost - za rok letu přibližně 30 km/s. Teoretický limit pro rychlost hnanou slunečním větrem je pak dokonce 400 až 800 km/s.

Energii pro udržení náboje pak plachetnici dodá jako u stávajících solárních plavidel opět slunce, takže nebude potřeba žádný chemický nebo jaderný pohon. Ovšem zatím jde jen o teorii, kterou je potřeba ověřit v kosmu. EU na tento projekt vynaložila v přepočtu přibližně 40 miliónů korun.

Pokud se ovšem lidstvo chce někdy podívat k jiným galaxiím, nezbude než přijít na to, jak se dá skládat nebo ohýbat prostor. Plavidlo, které by letělo k Plutu pět let, by se stejnou rychlostí dostalo k nejbližší galaxii za 34 tisíc let.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: