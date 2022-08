Nejstarší a nejvzdálenější galaxie jsou staré více než 13 miliard let. Vědci jich objevili dokonce sedm

Galaxie vznikla v době, kdy vesmír byl ještě v plenkách…

Astronomové objevili pomocí Hubbleova teleskopu sedm dosud neznámých galaxií, které pravděpodobně vznikly před více než 13 miliardami let. Galaxie, jež vědci popisují jako "dětské fotky vesmíru", tak patří k nejstarším a nejvzdálenějším dosud nalezeným.

Jedna z galaxií je podle amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) jen asi o 380 milionů let mladší než celý vesmír, jehož stáří se odhaduje na 13,7 miliardy let. Tato galaxie už tedy byla na světě, když vesmír byl ještě v plenkách. Mohla by tak být vůbec nejstarší zatím objevenou galaxií. Tato galaxie už na pomyslném nejvyšším stupínku stanula, ale na čas ji sesadila galaxie jiná. Až přesnější výpočty ukázaly, že "královnou" je skutečně ona. Tedy zatím. Ostatní jsou jen o něco mladší, ta vůbec nejmladší vznikla asi 600 milionů let po velkém třesku.

Výjimečný objev

Snímek zachycuje sedm vzdálených galaxií. FOTO: NASA, ESA, R. Ellis (Caltech), and the UDF 2012 Team

"Tyto dávné galaxie jsou stavebními kameny současných galaxií," řekl novinářům John Grunsfeld z NASA. Jejich objev by mohl vědcům pomoci zjistit, co se stalo po "období temna", jak astronomové charakterizují dobu asi 200 milionů let po vzniku vesmíru. V ní se ochlazující se mraky vodíku přitahované gravitací shlukovaly a začínaly hořet, což způsobilo vznik první generace hvězd.

"Ve vesmíru lidé stále nějaké objekty nacházejí, ale toto je výjimečné - takto staré galaxie jsou výjimečným objevem," říká Richard Ellis, astronom z California Institute of Technology, který tým vědců vedl.

Výsledky zkoumání budou publikovány v odborném časopise Astrophysical Journal Letters.

Vědci jsou z objevu nadšení - předpokládají, že jim to pomůže přeformulovat teorie o vzniku prvních hvězd a galaxií. Domnívají se totiž, že se galaxie začaly "rodit" 200 milionů let po velkém třesku (který měl proběhnout před 13,7 miliardami let). Naše Mléčná dráha - jedna ze stovek miliard galaxií - vznikla před 10 miliardami let.

Úvodní foto: NASA, ESA, R. Ellis (Caltech), and the UDF 2012 Team

