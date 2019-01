Největší kostel na světě? Uprostřed tropické Afriky byste ho nečekali

Nechal ho postavit první prezident země, Félix Houphouët-Boigny (vládl v letech 1960–1993). Jako horlivý katolík se zapsal do dějin poněkud excentrickým nápadem: roku 1983 se rozhodl postavit největší kostel na světě.

A navíc přímo ve svém rodném městě Yamoussoukro. Tam také přesunul i hlavní město z původního Abidžanu.

Bazilika Notre-Dame de la Paix je kopií baziliky sv. Petra v Římě. Stavba stála asi 300 milionů dolarů (asi 6 miliard korun). Chrám chtěl věnovat Vatikánu, tehdejší papež Jan Pavel II. nabídku ale nejprve nepřijal; své rozhodnutí změnil až na konci osmdesátých let.

V Pobřeží slonoviny žije 20–30 % Křesťanů, zbávající obyvatelé se hlásí k různým formám animismu (25–40 %) a islámu (35–40 %).

Pobřeží slonoviny je synonymem pro občanskou válku, politickou nestabilitu a všudypřítomnou chudobu. A uprostřed toho všeho stojí obří bazilika - nerušeně v tiché, pusté krajině. Zeleň obklopuje místo ze všech stran. Impozantní vzhled chrámu, jeho majestátnost a velkolepost zastiňují problémy, se kterými se země už po desetiletí potýká.

Jedna z nejokázalejších budov světa v jedné z nejchudších zemí

Stavět se začalo v polovině 80. let, tedy asi 25 let poté, co Pobřeží slonoviny získalo nezávislost. Práce byly dokončeny za necelých 5 let. Celý komplex se rozkládá na ploše 30 000 metrů čtverečních a vejde se tam neuvěřitelných 18 000 věřících. Výška dómu je kolem 150 metrů. Stejně jako svatý Petr v Římě není tento kostel katedrálou – nesídlí tam biskup – ten má sídlo poblíž, v katedrále sv. Augustýna.

Necelých deset let po dokončení stavby se země dostala do problémů a vypukla občanská válka.

Srovnávat katedrálu se sv. Petrem v Římě je ošemetné. Bazilika stojí na okraji města, nedaleko chudinských čtvrtí, uprostřed bídy a neúrodné krajiny.

Katedrála, původně symbol nezávislosti a nadějného politického období, se stala symbolem možná až příliš předčasné naděje.

FOTO: sacred-destinations.com / atlasobscura.com

