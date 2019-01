Největší žraločí rezervace na světě. Patří jim 1,9 milionů kilometrů čtverečních

Sousotroví v jižním Pacifiku vyhlásilo útočištěm pro ohrožené živočich neuvěřitelných 1,9 milionů kilometrů čtverečních! Co to pro žraloky znamená? V těchto vodách je zakázán jejich lov, a nesmí se zde vlastnit ani prodávat výrobky ze žraloků - a to včetně sousedních rezervací na celkové ploše 6,7 kilometrů čtverečních! Pro lepší představu - jde o plochu zhruba o velikosti Austrálie. Že by se konečně blýskalo na lepší časy?

Žraločí ráj se na Kokosovém ostrově proměnil v peklo. Můžeme mu zabránit?

Ochráníme žraloky, ochráníme sebe

Nadměrný lov a následné vymírání žraloků, jako jedněch z nejdůležitějších vodních predátorů, má negativní dopad na fungování potravního řetězce ve světových oceánech. Téměř jedna třetina žraločích druhů se vyskytuje na červeném seznamu ohrožených druhů.

"Jsem pyšný, že obyvatelé Cookových ostrovů věnovali tuto výjimečnou a ekonomicky využitelnou oblast ohroženým žralokům," prohlásil Teina Bishop, ministr mořských zdrojů. "Přidali jsme se k našim tichomořským sousedům a rozhodli se chránit zvířata, jejichž role je pro fungování mořského ekosystému zásadní. A je také zásadní pro naši kulturu."

Další ostrovní národy, které se přidaly k ochraně žraloků jsou Palau, Maledivy, Tokelau, Honduras a Bahamy.

Dosud držely prvenství Marshallovy ostrovy - Cookovy ostrovy je však "předběhly" docela ve velkém - jsou větší o celých 40 %. Marshallovým i Cookovým ostrovům se zřizováním mořských chráněných oblastí pomáhala Pew Environment Group.

"Je to nadějná zpráva pro všechny žraloky a my se je budeme snažit chránit," řekla Jill Heppová, ředitelka ochrany žraloků v rámci Pew Environment Group.

Potopte se se žraloky pod hladinu alespoň prostřednictvím odvážného videa:

