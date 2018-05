Neuvěřitelná podívaná! NASA zveřejnila video s nejkrásnějšími záběry Slunce

SDO zachycuje snímky častěji než jednou za vteřinu, a tak mohou vědci pozorovat jak masivní výbuchy na slunci rostou a že sluneční aktivita skýtá nespočet obřích erupcí.

Na počest pátého výročí vydala NASA video, v němž představuje ty nejlepší záběry z posledních pěti let pozorování Slunce. Díky tomu, že zkoumají Slunce v různých vlnových délkách – a tedy různých teplotách – mohou vědci zjistit, co způsobuje erupce, proč se magnetické pole Slunce neustále pohybuje nebo co ohřívá sluneční atmosféru, že je až 1000 krát teplejší než jeho povrch.