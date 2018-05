Pařížská dominanta Notre-Dame se rozpadá. Kdo ji pomůže zachránit?

Pařížský arcibiskup si dal za úkol sehnat 100 milionů eur na záchranu slavné katedrály z 12. století, která je poničena časem i počasím. Důrazně upozorňuje, že opravy nelze dál odkládat. Co nejdříve je nutné dát do pořádku rozpadlé chrliče a gotické oblouky, ze kterých se odlamují kusy kamene.



Samotná katedrála je v tuto chvíli pro návštěvníky bezpečná. Jenže na jak dlouho? "Pokud neprovedeme restaurátorské práce, riskujeme, že části vnější konstrukce se začnou rozpadat," řekl Michel Picaud, prezident charity Friends of Notre-Dame, kterou založil sám arcibiskup.



Vstup do katedrály je pro návštěvníky zdarma. Francouzský stát, který budovu vlastní, sice ročně investuje na opravy 2 miliony eur. Jenže částka nestačí na zahájení rozsáhlých restaurátorských prací. Zajímavé je, že poslední z nich se uskutečnila kolem roku 1800.



Chrlič je plastický funkční a dekorativní prvek historických staveb. Zajišťuje odvod dešťové vody z okraje střechy nebo okapového žlabu do dostatečné vzdálenosti od budovy. Jsou podstatnou součástí a architektonickým prvkem především gotické architektury, zejména katedrál, kdy byly tesány z kamene. Nejčastěji mají podobu čtyřnohých nebo dvounohých okřídlených nestvůr mytologické inspirace, nebo pitoreskních lidských či zvířecích postav, vždy s doširoka otevřenou tlamou a korýtkem na hřbetě. Zdroj: Wikipedie



Notre-Dame láká turisty z celého světa. Církev proto doufá, že sláva katedrály z břehu řeky Seiny přiláká dárce, zejména ze Spojených států.



"Chrliče jsou jedním z důležitých detailů, kteří chtějí lidé vidět na slavné katedrále, když přijedou do Paříže. Když se rozpadnou, co uvidí?" ptá se důrazně André Finot, ředitel komunikace pro Notre-Dame.

