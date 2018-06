Francouzky a sex: pověry a mýty obstály proti vědecké studii

Rok poté, co byla na stejné téma zveřejněna studie o mužích nazvaná Les Hommes, le sexe et l’amour (Muži, sex a láska), obrátil francouzský psychiatr a sexuolog Philippe Brenot pozornost k ženské sexualitě. S pomocí odpovědí na 200 otázek zveřejnil svá zjištění coby Les Femmes, le sexe et l’amour (Ženy, sex a láska).

Publikace o 300 stránkách naplněná posudky, komentáři a statistikami, je především určena ženám, ale Brenot radí jejich partnerům, aby si ji přečetli také. Zjištění se někdy mohou zdát být protichůdná, ale rozhodně jim nechybí autenticita.

Něha a svoboda

Mezi řadou prohlášení je například i to, které napsala třiadvacetiletá Lucia: "Miluju vzrušující sex a pocity vyjádřené slovy a něhou." Osmadvacetiletá Karine uvedla: "Miluju, když se můžu celá vzdát, naprosto odevzdat své tělo partnerovi, miluju když vidí, jak ztrácím kontrolu pod jeho laskáním." Co vzrušuje šestačtyřicetiletou Anaïs: "Přechody mezi něhou a divokostí." A třicetiletá Laurence přiznala: "Ráda bych prožívala náš sexuální vztah intenzivněji."

Ovšem hlavní podstatou, která z průzkumu vyplynula napříč všemi jednotlivostmi a preferencemi, je skutečnost, že ženy jsou svobodné. "Mnohem volněji mluví o svých touhách, o potěšení, o soukromých praktikách," napsal Brenot. "Užívají si vlastní sexualitu mnohem otevřenějším způsobem. To je velká změna," dodal.

Ženy mluví bez zábran o svých sexuálních hračkách, o vibrátorech, o svých fantaziích a představách, praktikách a preferencích. A platí to pro všechny generace včetně žen, které prožily roky, během nichž prošly postupným osvobozováním až ke svobodě. Nebojí se říct, nač myslí včetně toho, co by rády zažily a přivodily si tím větší potěšení.

Statistika proti životu

Protože druhým závěrem vyplývajícím ze studie je skutečnost, že navzdory všem změnám v ženské sexualitě je ne vždy dosaženo uspokojení. Ačkoli 74 procent dotazovaných žen uvedlo, že nemají potíže zažívat touhu a vzrušení, jen 16 procent pokaždé dosáhne vyvrcholení, 55 procent pak často, 21 procent jen zřídka a zbylé nikdy.

Pokud jde o "poprvé", pak u žen se jen stěží zapíše mezi nejnezapomenutelnější příjemné zážitky. Na rozdíl od 76 procent mužů, kteří měli při prvním sexu orgasmus, uvedlo 42 procent žen, že "to šlo dobře". Což je poměrně neurčité vyjádření s ohledem na mimořádnost situace. Ovšem pro ty ostatní je to jednoduše jen nepříjemná vzpomínka.

"Je to pro ně bolestivé, protože ono 'poprvé' je zvykem idealizovat, a v konečném důsledku to může být velké rozčarování. Přinejmenším u třetiny žen to ovlivní celý jejich pohlavní život," uvedl psychiatr. "Když je sex spojován s výkonností a orgasmus se stává prioritou, pak ženy cítí vinu, že nejsou jednou z těch spokojených a uspokojovaných žen, o nichž píší trendy magazíny. A cítí se kvůli tomu mizerně."

Sex vede k rozvodům

A co je ještě znepokojivější, dodal Brenot, je skutečnost, že nevyvrcholení ženy vede čím dál tím častěji k rozvodům nebo rozchodům. Muži jednoduše chtějí, aby jejich partnerky byly uspokojovány, uvedl Brenot.

Pozitivní je naopak skutečnost, že masturbace už není potěšením s nálepkou provinilosti. Téměř 68 procent dotázaných žen uvedlo, že už vyzkoušely uspokojit samy sebe. Podle Brenota je masturbace klíčová, aby se žena naučila poznat sebe samu, a vede ke zdravému pohlavnímu životu.

Prostřednictvím autoerotiky se ženy dokážou naladit na stejnou vlnu jako jejich partner a založit trvalý vztah," napsal Brenot. "Problém je, že si ženy dělají starosti, jestli vůbec mohou masturbovat, když mají partnera!" Podle průzkumu zhruba 26 procent masturbuje pouze jednou měsíčně a 15 procent nikdy.

Pokud jde o to, co ženy vzrušuje a vzbuzuje jejich touhu, zmiňuje studie sny, fantazie a očekávání - to všechno jsou myšlenky, které jsou "stimulační, pokud ne přímo nezbytné pro zdravý sexuální život", uvedl sexuolog. Co je správně naladí? V první řadě reagují na laskání a něhu partnera. Touha je uvnitř každé ženy, ale může ji zahnat agresivní nebo příliš chvatný přístup, projevy špatné nálady, případně hrubé nebo netaktní chování.

"Všeobecně a vyjma případů sexuální dysfunkce platí, že dvacetiletý muž dosáhne erekce za deset vteřin. Pro ženu to není totéž, ta potřebuje něhu a laskání, u ní trvá, než touha a vzrušení zesílí. To skutečně nejsou rozmary ani vrtochy. Je to realita ženské intimity," dodal Brenot.

