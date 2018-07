Houba dělá ze zvířat ohavné mutanty. Z pavouka vyrobila zmatené monstrum

Na úvodní fotografii je pavouk zasažený parazitickou houbou housenice čínská (Cordyceps sinensis). Tento organismus nahrazuje tkáň svého hostitele svou vlastní – vznikají tak monstra, která nahánějí strach. Ale především rychle hynou a způsobují, že se houba může šířit dál…

Housenice je houba, která se vyskytuje především v Číně. Místní o ní říkají, že je to napůl rostlina a napůl hmyz. To sice neodpovídá vědeckému popisu, ale docela dobře to odráží způsob, jak se housenice množí a šíří.

Podívejte se na video BBC o housenici přímo v akci (podrobnosti o rostlině najdete níže):

Přes zimu existuje jen jako podhoubí, jež se s příchodem vyšších teplot vysouvá na povrch v podobě houby. To není nijak pozoruhodné ani výjimečné. Zajímavá (a pro nás děsivá) část přichází, až když se houba potřebuje šířit. S tím, jak postupně zraje, uvolňuje spory, které se usazují na housenkách, pavoucích i dalším hmyzu.

Deset nejbolestivějších bodnutí v říši hmyzu. Vědec je otestoval na vlastní kůži

Jak se spory začnou v těle oběti množit, zasažené zvíře umírá. Přitom ještě houba proměňuje jeho tělo na něco jiného: z končetin i trupu nakaženého hmyzu začnou vyrůstat podivné útvary houbovité tkáně.

Zima v housence

Druhy housenice, jež žijí ve vysokohorských podmínkách Číny, útočí především na housenky. V takovém případě začnou spory stravovat tělo oběti zevnitř. Protože housenky přežívají kruté zimy zavrtané v zemi, poskytují jejich těla bohatá na živiny dostatek síly i pro parazitickou houbu. Na jaře tak ze země nevyleze housenka, ale z neporušeného chitinového obalu vyroste nová houba…

Některé druhy houby mají ještě pozoruhodnější vlastnosti. Zní to téměř jako z druhořadého hororu, ale housenice je schopna ovládat chování svého hostitele. Nakažený tvor se totiž po zasažení sporami začne chovat jinak. Místo, aby zamířil na místo, kde je v bezpečí a kde se může zotavit, cestuje co nejrychleji do oblastí, kde jsou pro růst housenice optimální podmínky. Když tam nakažené zvíře zemře, je větší šance, že se parazitická houba bude i nadále množit.

Blahodárný parazit

Pro Číňany, a v posledních letech i pro obyvatele západních zemí, je však housenice blahodárným lékem. Považují si ho stejně jako legendárního ženšenu; využívá se především pro cévní systém a také pro celkové posílení organismu.

Housenice se dostal do povědomí západního světa především v souvislostí s mistrovstvím Číny v atletice roku 1993. Trenér čínských atletek, které tehdy svými výkony šokovaly svět, tehdy vysvětlil úspěchy svých svěřenek právě konzumací parazitických hub. Na tomto mistrovství padl absolutně nejvyšší počet rekordů. Když se však čínským atletkám nepodařilo úspěchy zopakovat mimo svou zemi, novináři usoudili, že tím jen trenér odváděl pozornost od užívání drog.

FOTO: Úvodní Reddit, další Wikimedia Commons.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: