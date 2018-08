Nejvýš umístěná webkamera na světě

Nebudeme vás zbytečně dlouho napínat – kamera je TADY. Fotoaparát, který získává elektřinu ze solárních panelů, je umístěn v nadmořské výšce 5675 metrů na úpatí hory Kala Patthar. Ta je vyhlášeným místem, odkud mohou turisté sledovat svůj cíl, Mount Everest, v plné kráse.

Kamera funguje i při mínus třiceti stupních.

Protože se zde teploty v zimě pohybují kolem minus 30 stupňů Celsia, funguje přístroj pouze ve dne. I tak musí být fotoaparát extrémně kvalitní a odolný proti vlivům počasí - kromě chladu musí snášet taký prudký vítr, námrazu a nesmí samozřejmě zrezivět. Vyrobila ho německá firma Mobotix a po instalaci se okamžitě dostal do Guinessovy knihy rekordů. Je totiž o více než jeden kilometr výš, než předchozí držitel tohoto rekordu, webkamera nainstalovaná na hoře Mount Aconcagua v Argentině .

"Strávili jsme měsíce perfektním nastavením a pak i instalací. Strávili jsme spoustu času na testování a ověřování systému," řekl Giampietro Kohl z horské výzkumné skupiny, která fotoaparát na Kala Patthar umístila. "Když jsme přemýšleli o tomto projektu, inspirovalo nás to k rekordu: Co kdybychom nainstalovali nejvyšší fungující webovou kameru na světě?" Webová kamera funguje od 06:00 do 18:00 nepálského času (00:15 - 12:15 GMT). Je umístěná na vrcholu Kala Patthar a snímá záznam z úchvatných 8848 metrů - dívá se přímo na špičku Everestu!" dodal Kohl.

Informace pro vědce i turisty

Obrázek se aktualizuje každých pět minut, což klimatologům umožňuje sledovat pohyby mraků kolem hory. "Vědci vybrali Kala Patthar jako umístění kamery, protože nabízí vynikající výhled na západní straně Mount Everest, včetně severní a jihozápadní tváří hory," uvedl mluvčí Mobotix v prohlášení. Kamera by měla sloužit nejen meteorologům a zvědavcům, kteří by se rádi z domova podívali na nejvyšší místo planety, ale také expedicím, které si díky mohou zkontrolovat, jaké zrovna na Everestu panuje počasí.

