Pojištění na cesty můžete sjednat snadno a rychle online

Hlavní cestovatelská sezona právě začíná a s ní opět vstupuje do hry důležitý společník všech, kteří se chystají do zahraničí, a to malá kartička cestovního pojištění s dvěma čísly – číslem pojistky a telefonním číslem asistenční služby.

Jen tento doklad o uzavření cestovního pojištění poskytuje jistotu, že v případě zranění, onemocnění, ale i ztráty zavazadel či způsobení škody na zdraví či majetku jiné osoby, neskončí zahraniční cesta vysokou finanční ztrátou. Náklady na lékařskou péči jsou v mnoha zemích mnohonásobně vyšší než u nás a leckde se platí hotově.

Cestovní pojištění tyto výlohy kryje, ať už se jedná o úžeh na Jadranu nebo luxaci kolena při sestupu z Machu Picchu. U Wüstenrotu lze tichého společníka na cesty zajistit velmi jednoduše po telefonu nebo přes internet a stojí pár korun denně. Není tedy důvod, proč zbytečně riskovat.

Wüstenrot nabízí tři varianty podle potřeb klientů

Pojištění Wüstenrot ProCesty se nabízí ve třech různých balíčcích, takže si klient může pojistit jen ta rizika, která skutečně potřebuje.

Cestovatel A zahrnuje pojištění léčebných výloh včetně repatriace (převozu do České republiky), úhradu stomatologických zákroků, ortéz a nákladů na dopravu a ubytování opatrovníka. Cestovatel B je rozšířen o pojištění zavazadel a odpovědnosti za škodu, kterou pojištění způsobí na zdraví nebo na majetku jiné osobě, a Cestovatel C zahrnuje i pojištění trvalých následků úrazu.

Základní pojištění zahrnuje běžné rekreační sporty. Rizikovější sporty, jako např. windsurfing, lze připojistit. Pro milovníky slovenských hor má Wüstenrot také připojištění zásahu horské služby na Slovensku. Nabízí se i připojištění stornovacích poplatků.

Na cesty po Evropě i po světě

Výše pojistného se liší i podle cílové země cesty. Wüstenrot rozlišuje tři regionální zóny (bez ČR), a to „Evropu“, která zahrnuje i turisticky atraktivní neevropské země jako Turecko, Izrael, Tunisko, Kanárské ostrovy, Maroko a Egypt, „Svět“ bez USA, Kanady a Austrálie a nakonec oblast celého „Světa“.

Kvalitní nonstop asistenční služby

Asistenční služba Wüstenrot pojišťovny a.s. poskytuje zákazníkům komplexní servis asistenčních služeb Europ Assistence s celosvětovou působností. Asistenční centrála je dostupná 24 hodin denně. Servis zajišťují speciálně vyškolení pracovníci, kteří hovoří česky.

Jednoduše on-line!

Cestovní pojištění ProCesty lze sjednat snadno a rychle na www.wustenrot.cz nebo na bezplatné telefonní lince 800 22 55 55.