Před nárazem asteroidu by Zemi mohly chránit paintballové kuličky

Zemi by v budoucnu mohla před nárazem asteroidu zachránit obdoba paintballových kuliček. Ty jsou nedílnou součástí adrenalinové zábavy, kdy na sebe protihráči pálí střely naplněné barvou.

Sung Wook Paek, student Massachusettského technického institutu (MIT), navrhl, aby kosmická loď proti blížícímu se vesmírnému tělesu vystřelila dvě salvy kuliček s bílým práškem, který by se po dopadu rozmetal po co největší ploše planetky. Již prvotní náraz by asteroid lehce vyklonil z původní dráhy letu, o zbytek by se pak postaral zmíněný bílý prášek. Více informací si přečtěte zde.

Podívejte se na video, jak by taková ochrana naší planety vypadala:

Bílá je dobrá

Bílá barva by totiž více než zdvojnásobila odraz slunečních paprsků. Výsledkem by bylo více odražených fotonů od povrchu asteroidu, tedy vyšší tlak slunečního záření, což by vedlo k dalšímu odklonění z kurzu.

Soutěž o nejlepší návrh, jak odklonit nebezpečný asteroid od Země, se snaží zapojit do vesmírného programu OSN mladé lidi. Paek díky svému nápadu vyhrál letošní soutěž o návrh způsobu, jak odklonit asteroid. Soutěž uspořádala nevládní mládežnická organizace SGAC, jejímž cílem je zapojit do vesmírného programu OSN studenty a mladé vědce. Paek ve svých výpočtech vycházel z planetky Apophis. Toto těleso o průměru asi 300 metrů odborníci pro nadcházejících několik desetiletí považují za možnou hrozbu pro Zemi. K Zemi se přiblíží v roce 2029 a poté znovu v roce 2036.

K zakrytí povrchu Apophise je podle Paeka potřeba pět tun barvy, poté potrvá odhadem až 20 let, než solární tlak planetku odkloní z nebezpečné trajektorie.

Vědci na možnostech odklonění asteroidů neustále pracují. Mezi jejich plány patří mimo jiné využití gravitačních traktorů, laserových paprsků, dopadových projektilů, a dokonce také nukleárních bomb. Americký Vesmírný úřad pro letectví a vesmír (NASA) považuje Paekův návrh za "novátorský" pohled na tuto problematiku.

Ilustrační foto: Wikimedia Commons / ESO

