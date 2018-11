Škola pro gejši. Jak vypadá a co byste se v ní naučili?

Zajímavostí je, že původně toto povolání plnili jen muži, a až v 18. století se pomalu začaly prosazovat ženy. Na konci století se to stalo výhradně záležitostí něžného pohlaví.

„Gejša“ pochází ze slova gej (umění) a ša (to znamená přítomnost nebo společnost ve smyslu doprovázení lidí). Slovo gejša tedy znamená přítomnost umění nebo doprovod umělkyně.

Bílý make-up si gejši neroztírají až úplně ke vlasům, a přiznávají tak masku a současně poodhalovaly svou vlastní tvář. Ke zvýraznění obočí a na oční linky používaly uhlík vyrobený z větviček japonského stromu. Make-upem si opticky zmenšují rty, aby co nejvíce odpovídaly ideálu krásy. Účesy jsou velmi pracné a gejši nosí různě vyčesané vlasy podle věku a ročního období

Pásek obi je také samostatnou kapitolou. Začíná u hrudní kosti a končí u pupíku. Uzel na zádech je velmi komplikovaný, a aby správně vypadal, používá se spoustu vycpávek. Jiný uzel mají učednice (je větší a konce sahají až na zem) a jiný starší a zkušenější gejši (je jednodušší a kratší).