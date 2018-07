Smrtící rudý příliv: Krvavé moře může zabíjet. Co je příčinou zlváštní barvy?

Za barvu mořské vody mohou nejčastěji mořské řasy. Rudě zbarvená voda tedy není nijak výjimečná. Stačí jen vyšší koncentrace fytoplanktonu a voda se barví do ruda během několika hodin. Námořníci si o rudém přílivu staletí šeptali, že je dílem Ďábla a že spatřit ho, znamená v lepším případě špatné znamení, v horším případě rovnou smrt.

Námořníci si o rudém přílivu staletí šeptali, že je dílem Ďábla

Je to sice jen pověra, ale zdaleka ne úplně nesmyslná. Mořská voda zasažená přemnožením mikroorganismů se totiž může opravdu stát smrtelným nebezpečím. Neplatí to zdaleka vždy a většina rudých přílivů je zcela neškodná, ale některé se mohou stát smrtící pastí pro zvířata i člověka. Podle studie z roku 2008 uveřejněné v časopise Environmental Health Perspectives způsobují vlny narážející do pobřeží to, že se v řasách obsažené neurotoxiny uvolňují do vzduchu.Ve formě aerosolu se k lidem u břehu dostávají jedovaté látky, které podle posledních zjištění mohou vyvolávat i rakovinové bujení.

Nese moře smrt?

Dříve si biologové mysleli, že působení toxinů je jen krátkodobé, ale vše změnil objev tzv. brevetoxinů. Tyto nervové jedy pocházející z řasy Karenia brevis se totiž po vdechnutí do plic metabolizují. To znamená, že se mění na molekuly schopné pronikat do buněk a tam poškozovat DNA a tedy i funkce genů. To pak může zřejmě vést až k rakovině.

Jedovaté ryby

Dalším problémem je zvýšená koncentrace těchto jedů v organismech ryb, které se dostávají na naše stoly. S rudým přílivem se nejčastěji potýkají na pobřeží Floridy. Nejvíc byla tato oblast zasažená v letech1972 a2005. Tehdy byla řada plavců zasažených řasami dokonce hospitalizována – byť si dodnes rudý příliv nevyžádal žádnou oběť na životech. Lékařské ošetření však jen na Floridě vyhledá každoročně kvůli rudému přílivu několik desítek Američanů.

Takto rudý příliv vypadá:

Proč příliv svítí?

Je za něj zodpovědná nenápadná mořská řasa obrněnka (Lingulodinium polyedrum). Ta je jednou z řas, které mají na svědomí klasický rudý příliv. Ve vyšší koncentraci však v noci řasa začíná svítit lehce strašidelnou namodralou září. Způsobuje ji bioluminiscence. Co to je? Přírodní bioluminiscence je vlastně oxidace luciferinu za přítomnosti enzymu luciferázy. Při této reakci se vyzařuje až 96 procent světla a jen 4 procenta tepla. Je tedy z hlediska daných organismů velmi efektivní - pro porovnání, u moderních výbojek je efektivita jen 10 procent světla.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: