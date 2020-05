Tanec dervíšů umí přivést do transu. Podívejte se, jak tančí islámští mystikové

Některé řády súfického islámu (mystická větev tohoto náboženství) provozují rituální obřady plné zpěvu, hudby a tance, tradičních kostýmů, meditace…

Tanec dervíšů v barevných kostýmech je zážitkem i pro vnějšího pozorovatele - barvy kostýmů před ním se mísí jako na malířském plátně. Postavy mužů v obrovských sukních, zvláštních pokrývkách hlavy se točí a k tomu hraje magická hudba. Tento tanec je určitým druhem fyzické meditace, kterou dervíšové provádějí po období půstu.

Tance dervíšů z různých řádů se navzájem liší. Třeba v Turecku tanečníci tančí nejdříve v tmavých kabátech, a až později se ukážou v bílém oděvu a v Egyptě můžete vidět kostýmy s barevnými vzory. Taneční vystoupení můžete vidět v turecké Konye nebo v Egyptě v Káhiře.

Tanec dervíšů není zábavou, ale duchovním rituálem, formou modlitby, prostředkem k tomu, jak se dostat blíž k bohu. Na rozdíl od křesťanských mnichů se dervíšové nemusejí věnovat řádové činnosti na plný úvazek. Mohou se oženit, mít rodinu a povolání. Ovšem na čtyřicet dní v roce by se měli uchýlit mimo rodinu do řádového domu a věnovat se bohu. Dervíšové se snaží přiblížit k Bohu mystickou cestou, splynout s ním. Používají při tom různé techniky. Jednou z nich je právě tanec, nebo přesněji otáčení se v kruzích.

Do "dervíšské školy" jsou přijímání chlapci už jako malí, zhruba od 8 let. Tanec slouží k získávání božské energie, zvané baraka. Při tanci mají jednu ruku namířenou k nebi a druhou k zemi, aby mohla "energie procházet jejich těly z nebe do země", a tanečník se tak může oprostit od pozemských strastí a pomocí tance se spojit s bohem.

Oděv tanečníků má docela pevná pravidla, která se liší podle zemí a řádů: Na začátku nosí většinou černý plášť, ten se později odkládá. Pokrývka hlavy je nutnou součáatí (fez z velbloudí kůže nebo barevné turbany). Odkládání černého pláště před začátkem tance symbolizuje zrození čisté pravdy.

Dervíšský tanec má svá pravidla. Nejdříve hraje hudba a zpívají se písně na oslavu proroka Mohameda, později přicházejí ke slovu tanečníci - v doprovodu šejcha (duchovního vůdce) obchází prostor a uklánějí se a rozmisťují po místnosti. Pak odkládají černý oděv a začínají se točit a točit a točit… přicházet do transu. Nakonec se k nim připojuje i šejch (představuje Slunce a ostatní dervíšové planety). Rituál trvá obvykle desítky minut (hodinu a déle).