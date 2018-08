Těšte se! Týden s velkými kočkami na National Geographic Channel

Týden s velkými kočkami vysílá National Geographic Channel. Na co se můžete těšit? Boone Smith podnikne Hon na tajemnou kočku a vydá se za Americkou pumou a indický fotograf Sandesh Kadur zase zdokumentuje Návrat pardálů obláčkových. Nabídku tohoto týdne pak doplní Noční pronásledovatelé: Útok jaguára a Válečná zóna lvů.

Podívejte se na video k pořadu (potěší zvlášť milovníky koček):

NÁVRAT PARDÁLŮ OBLÁČKOVÝCH (úterý 14. února v 18.00 hodin)

Fotograf divočiny Sandesh Kadur a indický veterinář dr. Bhaskar Choudhury se pokouší navrátit dva osiřelé pardály obláčkové do jejich normálního prostředí, džungle. Obě koťata jsou vychována s láskou a k samostatnosti, která jim umožní obstát v džungli. Po roce od návratu Runy a Kutty do volné přírody se tým Nat Geo Wild vrací, aby zjistil, jestli mláďata přežila. Tato cesta zavede přírodovědce a filmaře hluboko do nitra pralesa až na hranice Indie.

LEVHARTI Z OSTROVA DEAD TREE (úterý 14. února v 19.00 hodin)

Dramatický příběh tří levhartů se odehrává v deltě řeky Okavango v Botswaně. Toto je hlavní domov nejtajemnější africké kočky. Levharti se obvykle navzájem vyhýbají, ale na ostrově Dead Tree běžně loví dokonce tři jedinci, které dohromady svedla proměnlivá roční období a pohyb jejich kořisti. Podívejte se na podrobný náhled do jejich života a sledujte napětí, drama a nakonec i srdceryvnou tragédii během chvil, kdy všichni tři sledují jediný cíl: stát se vládcem tohoto nejcennějšího levhartího teritoria v Okavangu.

AMERICKÁ PUMA (středa 15. února v 18.00 hodin)

Během posledních 10 let se život amerických pum v Jackson Hole a okolních oblastech dramaticky změnil. Dříve byla puma velkou šelmou na špičce potravního řetězce, která neměla příliš přirozených nepřátel a konkurence, dnes se ale musí o své prostředí dělit s dalšími prvotřídními lovci, jako jsou yellowstonští vlci i rostoucí populace medvědů grizzly. Stopař Boone Smith podnikne výzkum, v jehož rámci chce odhalit specifické rysy pum, které si tyto šelmy vyvinuly, aby přežily v novém nepřátelském prostředí. Poznejte pumu jako nikdy předtím!

LVI Z MOČÁLŮ (středa 15. února v 19.00 hodin)

Smečka lvů je na kolenou. Její mocný alfa samec podlehl pytlákům a opustil tak tři samice a tři lvíčata bez ochrany v jednom z nejtvrdších prostředí v Africe. Busanga je skutečným močálem i během období sucha. Lovit ve vodě sahající po ramena je zhola nemožné a všemu tu vládnou nebezpeční hroši a krokodýli. Udržet zde mláďata při životě je velice náročné, ale tyto lvice to mají ještě těžší. Snaží se je totiž ulovit dva mohutní mladí lví samci. Ti se snaží získat nadvládu nad celým územím a přivlastnit si zdejší smečku, ale aby se mohli stát vůdci smečky, musí nejdříve zabít mláďata. Matky tak bojují na život a na smrt, aby uchránili svoje potomstvo.

HON NA TAJEMNOU KOČKU (čtvrtek 16. února v 18.00 hodin)

Aby odhalili tajemství nejzáhadnější z velkých koček, najme si tým biologů jednoho z nejlepších stopařů Boona Smithe, který jim pomůže lokalizovat, odchytit a nafilmovat divoké jaguáry. K tomu využije všech dostupných prostředků. Jaguáři jsou sice největšími suchozemskými predátory Severní i Jižní Ameriky, ale pouze velice zřídka se nechají spatřit a jsou nadále nejméně prostudovanou velkou kočkovitou šelmou. Díky náhodným zprávám o jejich výskytu a občasnému odchytu některého z jedinců jsme pochopili pár aspektů jejich života, ale většina se stále odehrává mimo povědomí vědců. Boone má již zkušenosti z Rocky Mountains, džunglí Belize i brazilských močálů. I nyní se bude muset rychle zorientovat v okolním prostředí a zapátrat hluboko ve svých znalostech a zkušenostech, aby dosáhl svého cíle a nabídl nám nový pohled do skrytého života těchto úchvatných stvoření.

Podívejte se na video z pořadu:

NOČNÍ PRONÁSLEDOVATELÉ: ÚTOK JAGUÁRA (čtvrtek 16. února v 19.00 hodin)

Velitel expedice a autor snímků z divočiny Martin Dohrn se opět vydává se svým týmem odborníků na noční natáčení do kostarické džungle, aby zde zachytil největší kočky Střední Ameriky. Pumy, oceloti i nepolapitelní jaguáři žijí ve zdejším hustém pralese, ale natočit je rozhodně není jednoduchý úkol. S pomocí termokamer, infračerveného vidění a dalších pomůcek pronikají hluboko do pralesa. Dění sledují i dálkově ovládané kamery v korunách i na podloží pralesa. Je jen otázkou pár chvil, než se objeví první záhadné velké kočky.

VÁLKY KOČEK: LEV VERSUS GEPARD (sobota 18. února v 18.00 hodin)

Poté, co zachytil jeden z nejneobvyklejších útoků spatřených v africké savaně, při němž dva lvi brutálně napadli čtyři gepardy, se filmař Reinhard Leo Kuenkel spojí se světově uznávaným odborníkem na lvy Craigem Packerem, aby společně přišli na to, co se přesně událo během tohoto neuvěřitelného masakru. Zároveň, a to především, pak chtějí zjistit, proč k události došlo. Vyzkouší nejznámější vědecké teorie a záběr po záběru projdou celý natočený materiál, aby každý jednotlivý detail útoku dali do správné souvislosti s tím, co doposud věděli o chování těchto predátorů.

VÁLEČNÁ ZÓNA LVŮ (neděle 19. února v 18.00 hodin)

Podívejte se do srdce jednoho z největších, nejodlehlejších a nejméně známých afrických národních parků. Zde se v období sucha shromažďují obrovská stáda buvolů a kvůli vodě putují zdejší krajino, neustále pronásledovaní zdejšími lvy. Zde je příroda nemilosrdná vůči kořisti i predátorovi. Komu se podaří přežít?

VĚDĚLI JSTE, ŽE: PUMY SE RODÍ SE SKVRNITÝM KOŽICHEM. JEJICH SKVRNY ALE V ŠESTI MĚSÍCÍCH ZMIZÍ.

V AFRICKÉ DIVOČINĚ ŽIJE JIŽ MÉNĚ NEŽ 25 000 LVŮ

LEVHARTI MAJÍ AŽ SEDMKRÁT LEPŠÍ NOČNÍ VIDĚNÍ NEŽ LIDÉ.

BĚHEM 20. STOLETÍ ZCELA VYHYNULY TŘI Z OSMI PODDRUHŮ TYGRA.

ZAŘVĚTE JAKO LVI

Na celém světě, od keňských lvů po irbisy horské v Himalájích, jsou velké kočky v ohrožení a potřebují naši pomoc. Populace lvů v Africe za posledních 50 let poklesla o více než 90 procent. Tygrů dnes najdeme více v zajetí než ve volné přírodě. Gepardi se v Africe vytratili z více než 75 procent svých teritorií. Tyto důležité šelmy rychle mizí. Jsou oběťmi střetů s člověkem a ztráty svého přirozeného prostředí.

Společnost National Geographic a televizní kanál Nat Geo Wild se prostřednictvím iniciativy za záchranu velkých koček (Big Cats Iniciative) snaží upozornit na tuto kritickou situaci a apelovat na lidi, aby „zařvali jako lvi“ a pomohli tak velkým kočkám přežít. Tato iniciativa je dlouhodobým úsilím zastavit úbytek těchto zvířecích ikon v divočině, podporuje snahy o jejich záchranu prostřednictvím průzkumů, projektů k ochraně jejich teritorií, výuky, ekonomických motivačních programů a celosvětových kampaní za účelem upozornění veřejnosti na tuto kritickou situaci. Co se týče velkých koček, už si bohužel nemůžeme dovolit otálet. Je čas pustit se do akce.

Zjistěte, jak můžete pomoci, na www.causeanuproar.org.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: