Revoluční vědecký objev: Titanic se potopil kvůli nezvyklému postavení Měsíce

Neobvyklá konstelace podle nich vytvořila silný příboj, který umožnil, aby se do Atlantského oceánu dostalo nezvykle mnoho velkých ledovců.

Ledovce stejného typu, do jakého Titanic narazil, pocházejí z oblasti Grónska. Vědci ale upozorňují, že velké ledovce obvykle uvíznou v mělkých vodách mezi Labradorem a Novým Foundlandem. Na oceán se vyplaví teprve tehdy, když z velké části roztají. Případně je ale může z úžiny vysvobodit silný příboj.

Vědecký tým pod vedením fyzika Donalda Olsona nyní dospěl k závěru, že v lednu 1912 byl příboj natolik silný, že vyplavil do Atlantiku nezvykle mnoho velkých ledovců. Podle síly mořských proudů vědci spočítali, že právě do jednoho z ledovců vyplavených v lednu do oceánu Titanic o tři měsíce později narazil.

Šance jako vyhrát ve sportce

Vědci příboj vysvětlují tím, že 4. ledna 1912 se Slunce, Země a Měsíc dostaly do jedné řady, což zesiluje příliv a odliv. Zároveň byl ale Měsíc nejblíže k Zemi za posledních 1400 let. K přiblížení navíc došlo jen den poté, co Země na své eliptické oběžné dráze dosáhla největšího přiblížení ke Slunci.

"Toto uspořádání maximalizovalo vliv Měsíce na příliv a odliv v pozemských oceánech," prohlásil Olson. "Je to pozoruhodné. Šance na to, aby se proměnné seřadily právě tak, jak se to stalo, je astronomicky malá," dodal. Titanic se potopil v noci ze 14. na 15. dubna 1912, když při své první plavbě narazil jižně od Nového Foundlandu na ledovec. Srážku nepřežilo 1520 lidí.

