Tragédie horší než Titanic: lodě, o kterých se moc nemluví

Paradoxem je, že vůbec nejhorší tragédie civilních lodí se odehrály až v moderní době – když už existovaly kvalitní přístroje, špičková navigace i vynikající záchranné prostředky. Přečtěte si o nejstrašnějších nehodách lodí! Pořadí samozřejmě není úplně jednoduché stanovit, u většiny katastrof totiž ani není jasné, kolik lidí zrovna bylo na palubě, natož, kolik zemřelo. Pro porovnání začněme Titanikem, lépe pak vyniknou ostatní katastrofy…

5. místo: RMS Titanic

Datum a místo potopení: 14. duben 1912, Atlantický oceán

Oficiální počet obětí: 1517

O Titaniku a jeho katastrofě si můžete přečíst vše ve zvláštním speciálu.

4. místo: SS Sultana

Datum a místo potopení: 27. duben 1865, řeka Mississippi nedaleko Memphisu

Oficiální počet obětí: 1547

K nečekaně velkému počtu lodních katastrof došlo i na řekách. SS Sultana byla klasický parník, jaké dobře znáte z knih Marka Twaina. Přepravovala hlavně náklady bavlny, ale občas také lidský náklad. Při své poslední plavně vezla vojáky – bývalé zajatce z války Severu proti Jihu. Už při vyplutí měla problém s kotly, na opravu ale nebyl čas; většina prací se jen „zflikovala“, aby parník mohl vyrazit na cestu co nejrychleji.

Loď na tento počet cestujících nebyla stavěná¸navíc většina z nich byla ještě ze zajateckých táborů vyčerpaná nebo zraněná. Leželi na palubách i podpalubí. Když ve dvě hodiny v noci jeden z kotlů explodoval, loď to zničilo prakticky okamžitě. Po chvíli vybuchly další dva, žhavé uhlí létalo z lodi na stovky metrů daleko. Zesláblí vojáci neměli energii ani čas dostat se z lodi včas… Přestože šlo o jedno z nejhorších neštěstí v dějinách americké paroplavby, noviny o něm téměř nepsaly – v té době byl totiž zavražděn prezident Abraham Lincoln. Jedna smrt tak zcela přehlušila smrt nejméně 1547 jiných…

3. místo: MV Joola

Datum a místo potopení: 26. září 2002, nedaleko pobřeží Gambie

Oficiální počet obětí: 1863

Stejně jako u většiny ostatních nejhorších nehod v dějinách i u potopení trajektu Joola, byl problém v přetíženosti lodi. Přestože měla tato loď vézt maximálně 580 cestujících, ve skutečnosti jich bylo nejméně 2000. Vynikne to zejména ve srovnání s Titanikem – ten byl dlouhý 269 metrů a vezl 3200 osob, jen 79 metrů dlouhá Joola jich nesla 2000.

Když se loď dostala do nečekaně silné bouře, stačilo jen 5 minut, aby se voda přelila přes boky a loď zcela zaplavila. Joola šla ke dnu prakticky okamžitě… Protože pomoc dorazila až druhý den, přežilo tragédii jen 64 osob, z toho jediná žena. Oficiální počet obětí se udává na 1863, ale podle všeho je to velmi nízké číslo. Na Joole plula spousta lidí bez lístku – jen za úplatek posádce, navíc mnoho cestujících lístek ani nepotřebovalo (děti do 5 let věku).

2. místo: SS Kiangya

Datum a místo potopení: 4. prosinec 1948, 100 kilometrů od Šanghaje – ústí řeky Huangpu

Oficiální počet obětí: 2700–3920

Roku 1948 prchaly z Číny miliony obyvatel před agresivním postupem komunistů. Jednou z lodí, přeplněnou uprchlíky, byl i starý parník Kiangya. Těsně poté, co se dostal na moře, narazil na minu, zřejmě pozůstatek japonské blokády Šanghaje. Exploze zničila kormidlo a prorazila velkou díru v zadní části trupu.

Oficiálně se na tuto loď vešlo jen 1100 osob, ale kvůli občanské válce jich tam bylo mnohem více. Některé údaje uvádějí číslo kolem 2500, jiné téměř 4500, proto není jasný ani definitivní počet obětí. Jisté však je, že k tonoucím cestujícím nedorazila žádná pomoc nejméně 6 hodin. V rozbouřených vodách neměli šanci… Kvůli válce se o této nehodě dodnes ví jen málo informací, navíc Čína dlouhá léta popírala, že by k ní vůbec došlo…

1. místo: MV Doña Paz

Datum a místo potopení: 20. prosince 1987, úžina Tabla, Filipíny

Oficiální počet obětí: 1565, neoficiální údaje jsou mnohem vyšší

Když se trajekt MV Doña Paz srazil s tankerem MT Vector vezoucím 8800 barelů ropy, většina cestujících spala. Při srážce se hořlaviny na palubě tankeru vznítily a oheň přeskočil i na palubu dopravní lodi.

Cestující měli jen dvě možnosti: buď uhořet, anebo skočit přes palubu, do moře zamořeného hladovými žraloky. Dodnes není jasné, kolik mrtvých ve vodách zůstalo, transport nebyl úplně legální a spousta lidí cestovala načerno.

Oficiální číslo je relativně nízké, ale neoficiální odhady se pohybují až kolem 5000 mrtvých. Podle nezávislých organizací i očitých svědků je nejvěrohodnější číslo kolem 4000 – tím se tato katastrofa stala dvakrát horší než slavný Titanic….