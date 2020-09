Truchlí zvířata? Žirafy, šimpanzi nebo sloni ano. Moc toho ale o jejich emocích nevíme

Musíme si přiznat, že o tom zatím příliš nevíme. Byly sice natočeny mnohé záběry zachycující různé vzorce "truchlení". Ale nejtěžší je tyto záběry interpretovat a zjistit, jestli jde vůbec o žal nebo třeba jen o zvědavost či něco jiného. Zvířatům zkrátka ještě do hlavy nevidíme…

Žirafí příběh, který otevře oči?

Příběh ze Zambie není zase tak neobvyklý - žírafí matka po smrti svého mláděte odmítala jeho tělo opustit a stále jej zkoumala. Toto chování zachytily kamery už třikrát. Podobné známky chování vykazují další inteligentní zvířata - například sloni nebo šimpanzi. I oni ohledávají ostatky svého zemřelého příbuzného.

Podobné chování v nás vzbuzuje otázku, jestli nemají zvířata nějaký "mentální model" smrti. A pokud ano, jak ji vlastně vnímají? Můžeme to vůbec nějak poznat?

Detailně se chování truchlící žirafí matky věnoval článek v odborném časopise African Journal of Ecology. Na výzkumu se podílelo více institucí: Primate Research Institute and Wildlife Research Centre při Kjótské univerzitě a Giraffe Conservation Foundation z Británie. Vedoucí týmu, zoolog profesor Fred Bercovitch, stopoval v zambijském národním parku South Luangwa žirafy zambijské (Giraffa camelopardalis thornicrofti) a přitom se stal svědkem podivného chování - žirafa pokrčila končetiny a snažila se shýbnout ke svému novorozenému, ale mrtvému mláděti. Několik minut jej olizovala a pak se postavila na nohy. Pak se podobné chování opakovalo znova a znova. Trvalo to celé dvě hodiny.

Třikrát a dost

Na první pohled pro laiky nic výjimečného, přesto toto pozorování odborníci považují za mimořádné a nesmírně cenné - pro studium chování nejen žiraf, ale i dalších zvířat. Proč?

Za prvé, žirafy netráví svůj život o samotě, jsou to velmi společenská zvířata - takže to, že matka trávila celé dvě hodiny o samotě pouze se svým mrtvým potomkem, se dá v tomto kontextu vnímat jako velmi nezvyklý a ojedinělý vzorec chování. Za druhé, žirafy se k zemi se skrčenýma nohama ohýbají jen velmi, velmi vzácně a tehdy, když není jiná možnost - když se musí napít nebo nažrat. Ví totiž , jak jsou v ten okamžik zranitelné. Za třetí, nikdy nebylo u žiraf pozorováno tak intenzivní ohledávání mrtvého příbuzného.

Profesor Bercovitch doplňuje, že se u žiraf může být smute ještě větší. Na jednom ze tří záznamů žirafího smutnění, které byly jako jediné natočeny, je vidět fascinující jev: žirafí samice strávila u těla svého mrtvého mláděte 4 dny! Stalo se to v roce 2010 v rezervaci Soysambu v Keni. Rotschildova žirafa smutnila nad svým jednoměsíčním potomkem a další samice ze stáda za ní střídavě chodily.

Třetí a poslední záznam, který máme, se odehrál v roce 2011. Stádo kapských žiraf v Namibii se zastavilo, aby prozkoumalo místo, kde zemřela před třemi týdny mladá žirafa. Žirafí samec pokrčil své nekonečně dlouhé nohy a očichával místo, pak jej následovaly samice.

Vidět neznamená poznat