Týden ve fotografii: nejzajímavější obrázky uplynulých 7 dní

Vždy v neděli vám přinášíme výběr nejlepších fotografií uplynulého týdne. Měla by to být především neobvyklá témata, o kterých se médiích nepsalo – a které se někomu podařilo zajímavých nebo netradičním způsobem vyfotografovat.

Pondělí: Moře mrtvých sleďů

Pláž plná mrtvých sleďů (5. února, fjord Kolgrafafjordur na západním Islandu) symbolizuje každému něco jiného: jeden v nich vidí ztrátu milionů eur (vývozní cena 10 000 tun sleďů je 7,2 milionů eur), jiný "jenom" přírodní katastrofu. Příběh se zopakoval podruhé během pouhých dvou měsíců. Jen během prosince zemřelo mezi 25 až 30 tisíci tun sleďů (omlouváme se za to počítání na tuny a ne na jedince). Co bylo a je příčinou hromadného úmrtí takového množství zvířat? Předpokládá se, že za to může nedostatek kyslíku ve vodách fjordu - způsobený zavážkou zeminy a stavbou mostu v roce 2004.

Úterý: Nejkrásnější lampion na světě?

V neděli 3. února probíhaly oslavy Zigong International Lantern Festival. Na snímku je jedna z nejpůsobivějších výzdob na lampionovém festivalu, který se konal v Zigongu, třetím největším městě (2, 6 milionů obyvatel) v provincii Sečuan v jihovýchodní Číně.

Středa: Hřát si hada na prsou

Fotografie zachycuje hadí farmu v Číně. Farmář Yang Xiubang kontroluje hadí těla, otevřená, aby na slunci dobře vyschla. Vesnice Zisiqiao, kde se farma nachází, je známá jako první hadí vesnice, kde se začali pěstovat hadi za komerčním účelem. V současnosti dokážou odchovat až 3 miliony hadů ročně. Suroviny z hadů se používají k výrobě preparátů tradiční čínské medicíny nebo potravin. Věděli jste, že rok 2013 je rokem hada?

Čtvrtek: Zelená jako barva islámu

Malijský muž se prochází městěm Gao v severním Mali, kde stále probíhají boje s islamisty. Ti za sebou zanechávají doslova spoušť. Před odchodem ze starobylého města Timbuktu stačili spálit knihovny s rukopisy pocházejícími až ze 13. století.

Pátek: Bulharské reje

Bulharští tanečníci zvaní kukeri předvádějí své po generace předávané taneční umění na 22. ročníku festivalu maškarních kostýmů Surva ve městě Pernik. Kukeri je tradiční bulharský rituál, při němž se zahánějí zlí duchové. Lidé si obléknou kostýmy s dřevěnými maskami znázorňujícími zvířata a hlavně nesmí chybět zvony zavěšené kolem pasu. Tance mají zajistit dobrou sklizeň, zdraví a štěstí. Letos se slavnosti zúčastnilo asi 5 000 lidí.

Sobota: Medvědí rodinka na výletě

Na fotografii je finská medvědí rodinka v celé své kráse - matka se třemi potomky. Tato medvědovitá šelma se vyskytovala i na území České republiky (a dodnes se velmi vzácně i vyskytuje, největší šanci spatřit jej máte na moravské straně Karpat). Jde o největší evropskou šelmu - může vážit až 800 kilogramů. Nejpočetnější populace žije v Rusku (120 000 jedinců z celkových asi 200 000), Spojených státech a Kanadě. V Evropě žije zhruba pouze 14 000 jedinců v několika oddělených populacích. Nenajdete ho v Británii. Právě ve skandinávských zemích je kriticky ohrožen - takže tato fotografie zachycuje docela vzácný okamžik.

Vztah medvědů a lidí byl vždycky složitý. Lidé se medvědů odjakživa báli a považovali jej za zabijáka, který napadá člověka. Dodnes bohužel toto smýšlení o medvědech nevymizelo. A medvědi tak byli (a dodnes jsou) pronásledováni a vybíjeni.

Neděle: Bertoltovo alter ego

Bionický muž. Švýcarský psycholog Bertolt Meyer používá už 14 let bionickou rukou. A 5. února se mohl podívat do tváře umělého člověka, který má jeho tvář. Podívejte se na video National Geographic Channel

