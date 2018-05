Týden ve fotografii: nejzajímavější obrázky uplynulých 7 dní

Vždy v neděli vám přinášíme výběr nejlepších fotografií uplynulého týdne. Měla by to být především neobvyklá témata, o kterých se médiích nepsalo – a které se někomu podařilo zajímavých nebo netradičním způsobem vyfotografovat.

Podívejte se na fotografie z minulého týdne: Minipříběhy z celého světa

Pondělí: Velké sousto

Racek na pobřeží v Monterrey v Kalifornii se snaží spolknout nespolknutelné - mořskou hvězdici. Hvězdice samy jsou také dravé - většina se živí koráli nebo mořskými houbami, ale některé nepohrdnou ani větší kořistí (plži, mlži nebo jinými druhy ostnokožců). Ale nejzajímavější na nich je jejich neuvěřitelná schopnost regenerace, nebo přesněji dorůstání - pokud hvězdici zůstane středový terč a alespoň jedno rameno, dokáže přežít.

Úterý: 6 milionů hrobů

Památník holokaustu v Berlíně během Mezinárodního dne památky obětí holocaustu, 27. ledna. Tento den byl vyhlášen Valným shromážděním OSN 1. listopadu 2005. Každý rok si na konci ledna připomínáme utrpení 6 milionů Židů během 2. světové války. Proč právě 27. leden? Protože tehdy v roce 1945 byl Rudou armádou osvobozen nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor Osvětim-Březinka.

Středa: Psí zápasy

Muž drží svého krvácejícího psa těsně po skončení psího zápasu. Fotografie zachycuje jedno z mnoha míst (Džalalabád) po celém Afghánistánu, kde se konají psí zápasy. Podobná klání jsou v Afghánistánu docela populární a v hlavní sezóně se konají každý pátek. Je však dobré zmínit, že psí zápasy nejsou zdaleka jen výsadou zemí z Východu. Například Amerika se snaží odhalovat ilegální výcvik psů (většinou pitbullů) ke krvavým bojům. Jsou však země, kde psí zápasy jsou nebo donedávna byly legální - Rusko, Japonsko, Mexiko a další.

O psích zápasech a jiných krutých rituálech jsme už psali: Kruté zvířecí rituály: Roztáčení psů na provaze nad vodou i krvavé zvířecí zápasy…

Čtvrtek: Housenky na talíři

Housenka motýla Gonimbrasia belina je pro jižní Afriku významnou součástí potravy. Amalinda Ndlovu ukazuje svůj úlovek ve městě Gwanda v jižním Zimbabwe. Housenky se jedí sušené (podobně jako u nás třeba bramborové lupínky) nebo se mohou vařit nebo se připravují s omáčkou. Přečtěte si náš článek o nezvyklých menu po celém světě: Hnus na talíři aneb Co ve světě komu chutná?

Pátek: Velký den pro Indii

26. leden byl pro Indii jedním z nejvýznamnějších dní v roce. Budou slavit Den republiky, jeden z největších indických svátků. Indie si Dnem republiky připomíná přijetí své první ústavy v roce 1950, tedy tři roky poté, co země získala nezávislost na Velké Británii.

Sobota: Zlatá krajina ledu

Severní ledový oceán a mrazivé mlhy a loď na cestě do přístavu v kanadském Portlandu. Tento oceán má plochu 14 milionů kilometrů čtverečních a jeho hladinu pokrývá většinu roku silná vrstva ledu, takže po něm mohou plout jen ledoborce. Původní představa byla, že Arktida je kontinent, a to až do roku 1958, kdy americká atomová ponorka USS Nautilus zjistila, že žádný kontinent Arktida neexistuje.



Neděle: Barev není nikdy dost

V Haywardově galerii v Londýně můžete vidět opravdu nepřehlédnutelnou instalaci. Je dílem Carlose Cruz-Dieze (jmenuje se Chromosaturation, dalo by se to přeložit jako nasycení sytými barvami) a je součástí "Light Show" - spolu s dalšími osvětlenými instalacemi. Vystavují se zde díla z 60. let až po současnost. Výstava trvá do 28. dubna.

FOTO: ČTK

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: