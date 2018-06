Vesmír je větší, než se zdá

Za všechno samozřejmě může světlo, jehož rychlost je ve vesmíru jedinou spolehlivou konstantou. Viditelný vesmír je pak ten, který je dost blízko na to, aby světlo z jeho částí k nám dorazilo od okamžiku zrození našeho vesmíru. Podle vědců je vesmír starý 14 miliard let, takže jednoduchá logika nám napovídá, že nemůžeme vidět dále než do vzdálenosti 14 miliard světelných let.

Jenže ono to tak úplně není .

Vesmír se neustále rozpíná, takže nejvzdálenější viditelné části vesmíru jsou mnohem dál. Fotony na mikrovlnném pozadí urazily 45 miliard světelných let, takže viditelný vesmír má napříč kolem 90 miliard světelných let. Jenže celý vesmír je větší, mnohem větší.

I kosmologové jsou zřejmě posedlí velikostí a snaží se odpovědět na otázku, jak je tedy vesmír veliký. A odpověď vzešla podle . .. ze zajímavých statistických analýz Mihrana Vardanyana z Oxfordské univerzity a jeho kolegů.

Vesmír nejde samozřejmě přeměřit s pásmem nebo z nějakého obrázku. Nicméně na základě známých dat kosmologové vytvářejí modely, z něhož vychází, jak velký by měl vesmír být. Například, když se vezme v úvahu, že se vesmír po velkém třesku rozpínal rychlostí světla, měl by být 1023krát větší.

A co když nemá konec?

Jiné modely ovšem berou v úvahu i zakřivení a možný tvar vesmíru, zda je uzavřený - sferoidní, nebo placatý či otevřený. V posledních dvo případech by pak musel být opravdu nekonečný. Pokud však lze změřit zakřivení vesmíru, je možné i vyvodit limity, jak velký vesmír je.

Zakřivení zjišťují vědci různými metodami. Základní je založena na sledování vzdálených objektů známých rozměrů a měření toho, jak toho, jak velké vypadají. Jestliže se zdají ze srovnávacích měření větší, než by měly být, vesmír je uzavřený, jestliže je velikost odpovídající, vesmír je plochý a pokud se zdají menší, je vesmír otevřený.

Vardanyan s kolegy použil Bayesianův model průměrování, či filtrování dostupných údajů. A vyšlo jim, že zakřivení vesmíru se s největší pravděpodobností blíží nule, a to by znamenalo, že je vesmír s největší pravděpodobností plochý a přinejmenším 250krát větší než jeho viditelná oblast..

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: