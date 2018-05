VIDEO: Jak se rodí klokan. Mládě velké několik centimetrů si hledá do vaku cestu

Klokani jsou známí především pro své klokaní kapsy, ve kterých matky ochraňují své potomky až po jeden rok. Klokaní samice nemají dělohu, ale zato se pyšní tzv. zdvojeným systémem děloh. Klokaní mládě (angličtina pro něj má speciální slovo joey) při porodu prochází oddělenou centrální vagínou, která se u samic vytváří před prvním porodem a přetrvává celý život.

Odvážné 3 centimetry

Novorozené klokáně je však po příchodu na svět velmi malé (3 centimetry v případě klokana rudokrkého) a není nijak vyvinuté. Je zcela holé, slepé a nemá zadní končetiny. Po porodu ho čeká dlouhá cesta: musí se přichytit drápky k matčině srsti a putovat (spíš šplhat) k jejímu vaku. Nemá ještě vyvinutý zrak, ale čich mu už slouží; pomáhá si také pomocí hmatu.

Dříve se mělo za to, že se matka snaží malému klokáněti pomáhat tím, že mu vyznačuje cestičku ulizováním své srsti. Ukázalo se však, že se olizuje daleko z pragmatičtějšího důvodu - čistí si srst od porodní tekutiny. Až se mládě dostane do bezpečí, do matčina vaku, přisaje se na bradavku a pak už jen pije a roste… Začínají se mu vyvíjet smysly, roste srst a hlavně mu narůstají zadní končetiny, které jsou pro klokany tak důležité. Vystrkovat hlavu začínají mláďata obvykle až kolem 7. měsíce

Protože jsou mláďata po narození tak malá, například zoologické zahrady vždy o narození klokáňat dlouho nevědí - musí si počkat, až povyrostou a budou vidět.

Podívejte se na video BBC s komentářem Davida Attenborougha:

